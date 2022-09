Nova feirinha no fim de linha da Boca do Rio vai abrigar 100 vendedores de hortifruti

A nova feirinha da Boca do Rio teve a estrutura entregue neste sábado (17) pelo prefeito Bruno Reis e pelo titular da Secretaria de Ordem Pública (Semop), Alessandro Lordello, na Rua Hélio Machado, no final de linha do bairro.

As obras duraram 80 dias, com a construção de um espaço com capacidade para abrigar 100 feirantes. As barracas foram padronizadas para a comercialização de produtos de hortifruti.

A feira tem cobertura isotérmica, que diminui o impacto do calor, piso intertravado, drenagem para evitar que alagamentos ocorram em dias de chuva, além de lixeiras. O investimento foi de R$ 500 mil.

O prefeito destacou que a estrutura é mais um esforço para ordenar o comércio ambulante na capital baiana. "Temos tido um cuidado especial com feirantes e ambulantes da cidade, pois sabemos da importância deste segmento para a nossa economia. Aqui na Feirinha da Boca do Rio, a estrutura contribui para que os ambulantes fiquem mais protegidos e não percam suas mercadorias ao atuarem a céu aberto, além de contribuir para a melhoria da mobilidade no bairro", disse.



Atuando na Boca do Rio há três décadas, Marinalva Lima, de 43 anos, disse que a estrutura vai dar mais segurança tanto aos trabalhadores quanto aos clientes. "Vamos sair do meio da rua, atuar de forma organizada, cada um no seu próprio canto. Até os equipamentos vão durar mais, porque antes ficavam expostos ao tempo", afirmou.

(Betto Jr/Secom) (Betto Jr/Secom) (Betto Jr/Secom) (Betto Jr/Secom) (Betto Jr/Secom)

Outros locais

O prefeito disse que ações de ordenamento do comércio ambulante estão acontecendo também em outros lugares, a exemplo da Feira do Riachuelo, na Praça Marechal Deodoro (Mãozinhas), no Comércio; da Rótula da Feirinha, em Cajazeiras X; e da Feira de Fazenda Coutos. Até o fim da gestão, estão previstos mais dez novos espaços, incluindo a requalificação da Feira do Curtume, cujas obras devem ser iniciadas em breve.

"Com essas ações, nosso objetivo é gerar oportunidades de emprego e renda para a população. Só assim vamos conseguir combater as desigualdades sociais em Salvador", finalizou.