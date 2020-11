Nova flexibilização na abertura das praias deve começar pelo sábado, diz Neto

O prefeito ACM Neto afirmou nesta quarta-feira (11) que a flexibilização da abertura das praias está perto e que deve começar com a volta dos sábados. "É provável que primeiro voltemos no sábado, depois domingo e feriado. Vamos ver se dá para anunciar na sexta", disse ele, pela manhã, durante participação na Expo Retomada, no Centro de Convenções.

"Se não houver segunda onda, não tenho duvidas que as praias serão um atrativos para esses turistas (que voltam a Salvador). São os eventos ao ar livre mais seguros e as praias precisam ser trabalhadas nisso. Todo investimento que a prefeitura fez na orla converge nesse sentido", considerou.

As regras atuais da prefeitura para combater o coronavírus só permitem a utilização das praias de segunda a sexta-feira. O Porto da Barra, Buracão e Paciência (as últimas localizadas no Rio Vermelho), seguem com acesso proibido em todos os dias da semana.

Apesar disso, muitas praias têm registrado frequência alta nos finais de semana. A fiscalização é feita pela Guarda Municipal de Salvador.