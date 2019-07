Nova geração do surfe sul-americano vem competir em Salvador

Campeonato será na praia de Stella Maris (Foto: Divulgação)

A segunda das quatro etapas do Oi Pro Junior Series de Surf Campeonato será realizado nos dias 13 e 14 de julho, na praia de Stella Maris, em Salvador. O evento, na capital baiana, é uma promoção da prefeitura local por meio da Saltur (Salvador Turismo) com a WSL (World Surf League) e a Federação Baiana de Surf.

“Estamos em busca constante da diversificação de nossa plataforma de eventos, e com a parceria da prefeitura com a WSL e a Federação Baiana de Surf, a cidade ganha mais uma atividade de grande atratividade para novas competições de nível internacional e com alto potencial de desenvolvimento”, nos disse o presidente da Saltur, Isaac Edginton.

A competição, que trará a nova geração do surfe sul-americano para competir na capital baiana, conta com patrocínio da Oi e da Subway. As inscrições podem ser feitas pelo site wslsouthamerica.com.