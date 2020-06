Nova mansão de Sthe atinge um milhão de seguidores no Instagram em 24 horas

É isso mesmo que você leu. O Instagram da mansão da influencer baiana Sthefane Matos, a Sthe, atingiu a marca de um milhão de seguidores apenas um dia após ter sido criado.

A conta por enquanto tem apenas uma publicação, um vídeo curto da baiana apresentando a mansão. Nos stories, Sthe tem mostrado alguns detalhes da casa e as comprinhas que fez para ajudar na decoração.

A casa própria sempre foi um sonho da jovem. Até então ela morava com o filho em um apartamento. A mansão fica em um bairro nobre de Salvador e Sthe se mudou para lá nesse fim de semana.

Surpreendente 'pero no mucho'

A marca de um milhão de seguidores em um dia é impressionante, mas a mansão ainda segue longe do posto mais alto no clã dos "Matos". Por exemplo: Apolo, filho da influenciadora, ainda nem sabe falar "Instagram" e já tem mais de 1,5 milhão de pessoas que acompanham seu crescimento nas redes.

Questionamentos