Nova orla da Boa Viagem é inaugurada pela prefeitura após reforma

A nova orla da Boa Viagem, na Cidade Baixa, foi inaugurada nesta quinta-feira (24) pelo prefeito ACM Neto. São cerca de 600 metros entre o Largo da Boa Viagem e o Forte do Monte Serrat que passaram por intervenções. "Estamos inaugurando o primeiro trecho da orla da Boa Viagem. Já do carro, dava pra ver a beleza dessa obra. Que coisa maravilhosa. Foi Deus que nos fez realizar essa grande intervenção na orla da Bia Viagem", disse Neto.

O projeto foi elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF). O campo de futebol que fica na praia passou a ter uma adequação da arquibancada, ganhando acesso direto ao campo e à rua. A quadra de esporte também foi revitalizada. O prefeito destacou as mudanças na orla da cidade. "O objetivo da nossa gestão foi restaurar a estrutura e valorizar a orla de Salvador. Queríamos reposicionar a orla da cidade como uma das mais bonitas do país. Salvador, há oito anos, tinha uma das orlas mais descuidadas de todo Brasil", disse.

Ele lembrou que uma orla bem cuidada valoriza a cidade. "A orla da Baía de Todos Santos é, sem dúvida, um dos espaços mais bonitos da nossa cidade. Precisava ser valorizada como merece. Começamos por São Tomé, passamos pela Ribeira, chegamos na Ponta de Humaitá. É uma emoção estar, a uma semana de concluir meu mandato, e ver uma reforma desse nível concluída. Algo que valoriza um ponto tão importante da nossa cidade".

Entre outras intervenções, a região passou a contar com deque e quiosques com área de mesas. No local, foram feitas valas para a instalação de rede subterrânea de energia elétrica e telecomunicações. Além disso, foram feitos serviços de macrodrenagem no local e todo o pavimento foi requalificado, ganhando piso intertravado, pedra portuguesa e novo asfalto em alguns trechos.

Neto chamou a reforma entregue hoje de "primeira etapa", mas lembrou que está a uma semana de encerrar o mandato. "Falei em primeira etapa porque o projeto pode ser maior, pode ser estendido. Mas isso será tarefa para o prefeito eleito Bruno Reis", disse. Ele falou em tom de despedida à equipe presente no evento. "A todos vocês que contribuíram com nosso projeto eu agradeço por terem vestido a camisa, terem sido parceiros e pessoas que contribuíram muito para nossa gestão".

Caminho da Fé

Antes, o prefeito esteve na entrega simbólica da sinalização especial que foi instalada entre o Santuário de Santa Dulce dos Pobres e a Basílica do Senhor do Bonfim, no Caminho da Fé.

São 28 totens ao todo, sendo 14 referentes à história de Santa Dulce dos Pobres e os outros 14 sobre a devoção ao Senhor do Bonfim. As peças possuem base em granito, corpo em madeira e placas em aço inox, com ilustrações e textos referentes aos santos homenageados. "Essa é uma obra de arte que conclui essa importante intervenção para o turismo religioso de nossa cidade", avaliou o prefeito.

(Foto: Max Haack/Ascom PMS)

Além dele, estavam presentes Bruno Reis, os titulares da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Tânia Scofield, e da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro, além do reitor da Basílica do Senhor do Bonfim, padre Edson Menezes, da superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), Maria Rita Lopes Pontes, e do artista plástico Juarez Paraíso, que coordenou a produção das peças.

Agora, os visitantes, romeiros e frequentadores vão poder se informar mais ao passar pelo Caminho da Fé, conhecendo um pouco da história de devoção ligada ao trajeto. A parte de infraestrutura da obra, que envolveu requalificação asfáltica, instalação de mobiliário urbano e drenagem, foi entregue em agosto deste ano, com investimento de R$18,2 milhões.