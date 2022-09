Nova orla de Pituaçu terá quiosques e quadras de esportes; veja mudanças

Boa notícia para quem curte pedalar, caminhar ou gastar uns minutinhos do dia para apreciar o som do mar. A orla de Pituaçu vai ser totalmente revitalizada. O início das obras já está autorizado e o prazo de término é de um ano e meio.

A novidade foi anunciada nesta quarta-feira (14), durante assinatura da ordem de serviço do projeto pelo prefeito Bruno Reis. Segundo o gestor municipal, a reforma envolverá desde a modificação do traçado da Avenida Octávio Mangabeira na região, até a implantação de novos espaços de lazer, mobiliários e atrativos para a população.

Entre as novidades estão a instalação de 25 quiosques, sendo 113 unidades para utilização como bares e restaurantes, seis para venda de coco verde e outras seis para baianas de acarajé. Além disso, o projeto contempla a construção de três unidades de academias ao ar livre; quatro parques infantis; nove quadras de beach tênis; uma quadra de futsal com grama sintética, além de uma grande contenção de alvenaria de pedra.

O projeto tem assinatura da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF). Ao todo, a intervenção ocorrerá numa extensão de 3,5 quilômetros, entre as praias da Boca do Rio, dos Artistas, Pituaçu, Jaguaribe até Piatã, com o objetivo de valorizar as belezas naturais dos trechos, além de devolver à cidade um trecho de orla renovado. O investimento total é de R$ 135,4 milhões.

O objetivo da reforma, segundo o prefeito, é estimular atividades ao ar livre, prática de esportes e contribuir para o desenvolvimento das atividades econômicas e o turismo na região. "Este será um dos últimos trechos de orla a ser requalificado. E vamos transformar mais esta região da cidade, e concorrerá para ser o trecho de orla atlântica mais bonito do Brasil, envolvendo diversos equipamentos públicos, áreas de lazer e, claro, a questão social”, declarou.

O chefe do Executivo municipal também ressaltou que o novo trecho de orla de Pituaçu vai ajudar a impulsionar a economia na região. “Além de gerarem empregos diretos, as obras têm a função de transformar a realidade das regiões onde acontecem. Somente aqui iremos implantar 13 grandes quiosques, para assegurar os negócios de quem já explora as atividades comerciais na orla. E abriremos espaços para que muitos outros surjam. Será valorizada a economia local com o turismo de sol e praia, que é uma das principais atividades que geram renda para a cidade. Assim, ganha o motorista de aplicativo, ganha o taxista, os bares, restaurantes, os produtores de eventos. Com certeza teremos aqui mais um cartão postal recuperado, que fará de Salvador o primeiro destino turístico do país”.

Colaboração da sociedade

O ponto de partida para a elaboração do projeto surgiu a partir da soma de demandas apresentadas pela comunidade local, a exemplos de moradores, comerciantes, agentes comunitários e culturais. Frequentador da orla de Pituaçu e residente na região, o policial militar Paulo Henrique de Souza, de 49 anos, utiliza o trecho para praticar exercícios físicos.

"A revitalização desse espaço é muito importante, pois o mar age com o tempo. Auxilia muito o trajeto das pessoas saber o espaço renovado, ter esse patrimônio natural ainda mais bonito e bem cuidado. Garante mais segurança, opções de lazer e gastronomia, e isso só atrai mais pessoas para voltar a ocupar o espaço público”, declarou.

"É um importante e belo projeto transformador do espaço público. Será implantado nessa orla um parque linear integrado fisicamente ao Parque Pituaçu, com todas as opções para o lazer nesse trecho que abriga uma das praias mais bonitas da cidade”, explica a presidente da FMLF, Tânia Scofield.

O que muda na mobilidade?

Serão feitas adequações nas imediações da orla marítima para o uso recreativo com a recuperação e implantação de novos espaços para o conforto de pedestres, ciclistas e automóveis. Considerando isso, o projeto propõe alterar um trecho da Avenida Octávio Mangabeira que faz o tráfego sentido Pituba-Itapuã, passando essa para a parte interna do continente, alinhando-a com a Rua Carimbamba, que faz o tráfego oposto.

“Nossos agentes vão intensificar a atuação para orientar condutores e pedestres, já que intervenções desse tipo podem trazer algum desconforto no fluxo de veículos. Com o término das obras, com certeza haverá mudança permanente na qualidade de vida de moradores e demais cidadãos”, explica o superintendente de Trânsito de Salvador, Marcus Passos.

Um calçadão, com rampas de acesso, será criado para abrigar atrações voltadas ao lazer, turismo e serviços comerciais. A pavimentação asfáltica será renovada e as calçadas serão em sua maioria de concreto lavado cinza, com piso em pedra portuguesa. Os amantes do pedal, por sua vez, terão uma nova ciclovia para se deslocar, e o número de vagas de estacionamento para carros e motos será readequado o suficiente para atender às demandas da região. Serão inseridos, ainda, pontos e baias de ônibus, iluminação pública moderna em LED e sinalização de trânsito.

Entregas

Já são 29 trechos beneficiados com a requalificação da orla de Salvador, com investimento total de R$475 milhões. O próximo trecho a ser entregue pela Prefeitura será a quarta etapa da requalificação do entorno do Farol de Itapuã, entre as ruas da Música e da Prosa. Além disso, seguem em andamento o trecho autorizado hoje e a requalificação da Gamboa de Baixo.

O projeto para o trecho de Jaguaribe foi iniciado e, em 2023, um outro está previsto para o percurso entre o Farol de Itapuã e Stella Maris. Já na área da Baía de Todos-os-Santos, foi concluído o projeto do Porto da Lenha (Bonfim) e a licitação está prevista para setembro.

Os projetos dos trechos de Escada, Praia Grande e Paripe já foram concluídos, porém, a FMLF aguarda a definição pelo governo do Estado sobre o monotrilho do Subúrbio, uma vez que este tem interferência na área de orla. As demais extensões litorâneas englobadas pela Baía de Todos-os-Santos já foram alcançadas com intervenção.