Nova pesquisa revela vantagem ainda maior de ACM Neto na disputa por governo do Estado

ACM Neto (União Brasil) ampliou sua vantagem em relação a Jerônimo Rodrigues (PT) na disputa pelo governo do Estado, segundo nova pesquisa divulgada nesta segunda-feira (11) pelo Instituto Real Time Big Data, encomendada pela TV Record Bahia.



Neto marca 56% das intenções de voto, contra 18% do pré-candidato petista, na estimulada. João Roma (PL), com 10%, e Kleber Rosa (PSOL) com 1%, vêm em seguida. Giovani Damico (PCB) não pontuou. Brancos e nulos somaram 7% e 8% não sabem ou não souberam responder.



No cenário espontâneo, Neto apresentou 23% das intenções de voto, seguido por Jerônimo Rodrigues, com 6%, e João Roma, com 5%. Brancos e nulos somaram 4% e 62% não sabem ou não souberam responder.



Com 95% de nível de confiança e margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos, a pesquisa - registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) com o nº 02884/2022 - ouviu 1,5 mil pessoas nos últimos dias 6 e 7 de julho.

Leia mais em Alô Alô Bahia