Nova Praça dos Eucaliptos será entregue nesta quinta-feira (27)

A Praça dos Eucaliptos, no Caminho das Árvores, será entregue totalmente requalificada pela prefeitura nesta quinta-feira (27). Às 18h30, o prefeito ACM Neto estará no local para fazer a entrega, em cerimônia que terá ainda presença de outros gestores municipais.

Com vegetação diversificada, a área agora tem placas explicativas em 19 árvores com informações sobre a especíe, características, possíveis frutos e o histórico do vegetal. A Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal) ainda instalou equipamentos para exercícios, jogos de mesa, pista de cooper, rampas e piso tátil.

As intervenções também foram feitas no paisagismo, pavimentação e iluminação, agora com sistema em LED. Os limites da praça passaram ainda por um aumento de passeio. As ruas adjacentes também foram beneficiadas com recapeamento asfáltico e nova iluminação.

O investimento foi de R$ 365 mil.