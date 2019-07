Nova praça é inaugurada pela prefeitura de Salvador em Fazenda Grande II

Os moradores de Fazenda Grande II passaram a contar com um novo espaço público de lazer e convivência na noite de segunda-feira (22). O secretário de Infraestrutura (Seinfra), vice-prefeito Bruno Reis, entregou à população Praça Julieta Fael, que foi requalificada pela prefeitura de Salvador.

A administração municipal, segundo Bruno Reis, investiu R$ 194,6 mil para reformar a praça, que agora possui parque para crianças, diversos brinquedos e academia de saúde para a prática de exercícios físicos.

“O nosso programa de revitalização de espaços de lazer tem sido fundamental para embelezar Salvador e elevar a autoestima dos moradores das comunidades, que se sentem estimulados a frequentar as áreas públicas com seus familiares e amigos, dando mais vida à capital”, afirmou Reis, acompanhado do vereador Kiki Bispo e de diversos líderes comunitários, como o ex-vereador Leandro Guerrilha.

A praça ganhou também paisagismo, nova iluminação e pavimentação. Com 1.085 metros quadrados de área construída, o equipamento de lazer possui rampa de acessibilidade para deficientes e foi reformado com materiais produzidos pela fábrica da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal).