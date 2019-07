Nova proteção de encostas em Narandiba beneficiará cerca de 315 famílias

A I Travessa Joanes Melo, em Narandiba, está preparada para lidar com o período de chuvas, sem riscos de deslizamentos. Isso porque o local recebeu uma proteção em suas encostas. Ao todo, são 660 m² protegidos.

A entrega da geomanta aconteceu na manhã desta quarta-feira (17) pela prefeitura de Salvador. O equipamento, que teve o investimento aproximado de R$ 103 mil, beneficiará 315 famílias que possuem imóveis construídos na área considerada de risco.

A solenidade de inauguração contou com as presenças do prefeito ACM Neto, do vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis, e do diretor geral da Defesa Civil do Salvador (Codesal), Sosthenes Macêdo, além de lideranças comunitárias e moradores da região.

Segundo o gestor municipal, as aplicações de geomantas pela cidade têm como objetivo proteger a população e a prioridade é dar atenção às áreas de maior risco. Em Salvador, já foram aplicadas proteção de encostas em 152 áreas de risco, e mais 28 áreas estão em fase final de implantação.

“A Prefeitura tem intensificado as intervenções nas áreas de risco da cidade, com o objetivo de dar mais segurança e tranquilidade à população, especialmente nos períodos de chuvas intensas. Entre as geomantas e contensão de encostas entregues, e as que ainda estão em execução, o investimento é cerca de R$ 200 milhões com recursos próprios da prefeitura. Essas famílias não viviam tranquilas, mas, a partir de agora, vão ter outra perspectiva com a entrega dessa obra”, disse.

Já Sosthenes Macêdo afirmou que a meta é continuar o trabalho de contensão de encostas nas áreas de risco utilizando a tecnologia de aplicação de geomantas para oferecer à população segurança.

“Essa tecnologia da geomanta foi trazida para Salvador em 2016, para garantir conforto e segurança para as pessoas que vivem nas áreas de risco. As famílias que moram nessas áreas viviam temerosas, sem saber o que aconteceria à noite, mas hoje podem dormir em paz, tendo a segurança e certeza de que têm um equipamento que as protegem”, disse o diretor.

ACM Neto participou da entrega da geomanta (Foto: Max Haack/Secom)

Beneficiários

A vendedora Ana Cristina da Silva, 52 anos, que mora na região, comemorou a proteção. Segundo ela, a área era tão desprotegida e arriscada que, em dias de chuva, sua família tinha que dormir na casa de parentes.

“Ficou muito bom, principalmente para as crianças que brincam aqui na frente e poderão brincar mais seguras. Antes aqui era bem sofrido para dormir. Já houve vezes de eu precisar sair de casa e ter que ir dormir na casa da minha irmã, quando chovia muito forte e a terra descia levando tudo. Esse barranco vivia desmoronando, tínhamos muito medo. Agora as famílias que moram aqui não correm mais risco”, disse aliviada.

A dona de casa Rosilene Oliveira, 39, confirmou a versão da vizinha e disse que sua família vivia preocupada com a possibilidade do barranco desmoronar sobre as casas do bairro.

“Antes era um barranco imenso que vivia cedendo barro para dentro de nossas casas, vivíamos com medo. As crianças não podiam nem brincar sem correr o risco de acontecer algo com eles. Hoje a gente vive em segurança, eu sei que posso ficar totalmente despreocupada. Nós dormimos e acordamos mais seguros a partir de agora”, disse.