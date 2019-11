Nova rota de catamarã ligará Salvador a Barra Grande a partir de dezembro

Quem for visitar as praias, mangues, trilhas e piscinas naturais de Barra Grande, distrito de Maraú no sul do estado, terá uma nova opção de transporte para chegar ao local. Um catamarã fará o trajeto ligando Salvador ao local, com escala em Morro de São Paulo. A rota não tem data definida ainda para começar, mas deve ser em torno do próximo dia 15.

O trajeto deve durar cerca de quatro horas ao total, reduzindo em duas horas o tempo atual de viagem entre Salvador e Barra Grande, que é feito apenas de carro ou pegando um ferry até bom despacho, de lá um ônibus até Camamu e depois uma lancha. Já o preço deve ser um pouco superior a R$ 220.

Todos os detalhes da travessia foram definidos em reunião entre o secretário de turismo da Bahia, Fausto Franco, e o presidente da Farol do Morro, empresa que fará o trajeto, Antônio Couto. O translado será feito num catamarã moderno, com wi-fi e ar-condicionado.

Os horários também já estão definidos. O catamarã deve sair de Barra Grande, diariamente, às 7h, chegando em Salvador às 11h. A viagem de volta acontece às 13h, com chegada às 17h.

O píer de Barra Grande, assim como o de Morro de São Paulo, também deve ser reformado para aumentar o conforto dos turistas - apesar da estrutura atual já ser suficiente para receber as embarcações.

A notícia da nova ligação entre Salvador e Barra Grande já anima o setor turístico do distrito. A secretária de turismo de Maraú, Nilza Vicente Costa Santos, diz que a expectativa é que o número de visitantes cresça com o novo modal.

"Hoje é muito desconfortável vir para Barra Grande, com uma estrada esburacada. Agora, com o catamarã, ficará muito mais rápido e prazeroso. Temos convicção que aqui poderá se tornar um grande pólo turístico da Bahia, assim como Morro de São Paulo. Além disso, a novidade é muito boa também para a população daqui, que poderá ir para Salvador mais facilmente", ressalta a gestora.

Já Éder Cardim Santos, sócio de uma pousada da região, espera que, com a facilidade, o movimento não seja forte apenas na alta estação. "No verão aqui é tudo lotado, mas nas outras épocas do ano fica bem vazio. Com essa facilidade do trajeto agora, esperamos que cresça o movimento de turistas soteropolitanos que venham passar um fim de semana aqui, por exemplo, no outono/inverno", projeta.

*Com orientação do chefe de reportagem Jorge Gauthier.