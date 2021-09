Nova Rótula da Feirinha ordena comércio ambulante em Cajazeiras

Um dos mais conhecidos pontos de concentração de trabalhadores do comércio informal de Salvador, a Rótula da Feirinha, no bairro de Cajazeiras X, está de cara nova após passar por obras de infraestrutura. Nesta quarta-feira (1º), o prefeito Bruno Reis, ao lado da secretária de Ordem Pública (Semop) Marise Chastinet, inaugurou no local uma estrutura confortável, composta por cobertura isotérmica, pavimentação e 128 barracas padronizadas. As informações são da Secom.

A iniciativa atende a uma antiga demanda dos ambulantes – a maioria deles atua há anos na região vendendo produtos de hortifrúti –, valorizando ainda mais o segmento que é responsável por um expressivo volume de geração de ocupação e renda na capital. As melhorias também proporcionaram mais ordenamento ao entorno, trazendo impactos significativos para a mobilidade de veículos e pedestres.

O prefeito destacou a relação de parceria e confiança entre a Prefeitura, ambulantes, camelôs e feirantes nos últimos anos. "Sabemos a importância de vocês para a economia local: 53% dos trabalhadores da cidade estão no comércio informal. São milhares de pais e mães que, através do trabalho nas ruas, garantem o sustento para suas famílias".

Foram citados ainda diversos investimentos municipais empregados para o ordenamento do setor nos últimos anos. Além da recuperação e construção de mercados municipais, estruturas cobertas e camelódromos foram implantados recentemente em diversos cantos da cidade, como Castelo Branco, Cosme de Farias, Liberdade, avenidas Sete de Setembro e Joana Angélica (ambas no Centro), Calçada, Coutos e Comércio.

“Nunca antes na história da cidade o ambulante e feirante foram tratados com tanta dignidade quanto em nossa gestão. Viabilizamos parceria de crédito com Banco do Nordeste, qualificamos esses trabalhadores, e agora mesmo estamos com o programa Sou Salvador. Fizemos barracas padronizadas e vamos disponibilizar uniforme e crachás com QR Code”, assegurou Bruno Reis.

Estrutura

Com área de 385 m², a nova Rótula da Feirinha de Cajazeiras X tem cobertura isotérmica, solução bastante eficiente para minimizar o forte calor soteropolitano em dias de sol, além de proteger vendedores e clientes em períodos de chuva. O espaço também possui pavimentação em pedra e sistema de drenagem para vazão de águas pluviais. Há bancos para descanso, papeleiras espalhadas e de fácil acesso para depósito de resíduos.

Estão instaladas 128 barracas de metalon galvanizado, madeirite naval e cobertura com lona. Do total de barracas, 102 foram destinadas para permissionários que vendem frutas e hortaliças, e as demais para comerciantes de roupas e confecções. O investimento total da obra foi de R$ 417 mil.