Nova Soure é alvo de operação da PF por fraude em licitação para compra de testes de covid

A Polícia Federal (PF) cumpre cinco mandados de busca e apreensão, nesta terça-feira (16), com o objetivo de desarticular esquema de fraude em dispensas de licitação promovidas pelo município de Nova Soure, todas destinadas à aquisição de testes de detecção do coronavírus e direcionadas em favor de uma única empresa. Os mandados são cumpridos nas cidades de Lauro de Freitas e Nova Soure e foram expedidos pela Vara

Federal da Subseção Judiciária de Alagoinhas.

Durante as investigações da "Operação Ajuste", deflagrada na manhã desta terça-feira (16), a PF constatou que a prefeitura de Nova Soure utilizou de procedimentos ilegais, a partir de cotações apresentadas por empresas vinculadas entre si e em suposto conluio, com o fim de viabilizar a aquisição de 2.550 testes rápidos por um total de R$ 203.355,00, no ano de 2020.

As investigações contam com fiscalização da Controladoria Geral da União (CGU) que aponta alterações do quadro societário das empresas envolvidas dando contornos de grupo comercial, além de irregularidades formais nos procedimentos de dispensa investigados. Os investigados podem responder pelo crime de dispensa ilegal de licitação (art.89 da Lei 8.666/93).