Nova temporada de 'De Férias com o Ex' terá Bahia como palco e participação de famosos

A quinta temporada do reality "De Férias com o Ex", da MTV, acontecerá na Bahia. De acordo com a Jovem Pan, as gravações começara no último domingo (18) em Trancoso, no sul do estado. A expectativa é que o programa seja transmitido em outubro.

Alguns famosos participarão da nova edição do reality, principal atração da MTV brasileira. No cast estão alguns influenciadores e ex-participantes. Entre os novos selecionados estão Túlio Rocha e Leo Picon, youtubers com cerca de quatro milhões de seguidores cada.

No rol das ex de Picon estão a cantora Manu Gavassi e a atriz Isabella Santoni. O programa terá ainda a volta de Gui Araújo, da primeira edição, que fez casal com Gabi Brandt, e também de Stéfani Bays, que acabou agredida na última temporada.

Esta é a terceira vez que o reality ocorre em solo baiano. As duas primeiras temporadas aconteceram em Ilhéus, já a terceira em Pipa, no Rio Grande do Norte, e a quarta em Ilhabela, São Paulo.