Nova terapia contra o câncer, CAR T-Cell, já é oferecida em Salvador

Em 2017, a pedagoga pernambucana Rosângela Menezes, agora com 51 anos, começou a sentir alguma indisposição e tinha picos de pressão. Ia a uma emergência e lá diziam que era virose. Mais tarde, surgiram dores, que se espalharam por diversas partes do corpo e ela começou a perder muito peso. Depois, notou o surgimento de carocinhos no pescoço e no abdômen.

Inconformada com o diagnóstico de virose, consultou um médico, que lhe passou uma série de exames. Aí, veio o resultado: linfoma em estágio avançado. A doença - um conjunto de cânceres que atacam o sistema responsável por ajudar a combater infecções - já havia atingido a coluna cervical, pulmão, baço e outros órgãos. Em seguida, Rosângela começou a saga do tratamento, que resultou em quase 30 sessões de quimioterapia.

Agora, Rosângela já não apresenta sinais da doença e isso já faz quase dois anos. Mas a boa notícia não veio graças às intermináveis sessões de quimio. O sucesso aconteceu graças a uma novidade científica: a terapia celular CAR T-cell, que modifica as células geneticamente e não requer uso de nenhum remédio.

A técnica, muito moderna, já é adotada comercialmente nos EUA, Europa e China, Austrália e Canadá. No Brasil, já foi aprovada pela Anvisa e agora está numa segunda fase, que determinará o preço do tratamento e permitirá que seja comercializado. No país, apenas cerca de 15 pacientes foram submetidos à terapia, que, por enquanto, só existe em Salvador e São Paulo, onde ainda acontecem estudos clínicos.

E Rosângela, que vive em São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador, foi uma dessas privilegiadas. "Hoje, voltei à minha vida normal, depois de três anos afastada do trabalho. Saio de casa às 6h30 e volto às 17h30. E ainda tenho energia para realizar as atividades domésticas", garante a pedagoga. Depois de perder 11 kg, voltou aos 71 kg, que tinha antes de apresentar os primeiros sintomas da doença.

SALVADOR

O tratamento de Rosângela aconteceu no Hospital São Rafael D'or, no Idor - Instituto de Pesquisa D'or. A paciente foi acompanhada pelo médico Marco Aurélio Salvino, paulista de 45 anos que é também professor de hematologia da Ufba, pesquisador de hematologia do Idor e coordenador do Centro de Terapia Celular do São Rafael.

Salvino diz que "muito provavelmente" Rosângela está curada. Mas o médico afirma que ela só pode ser realmente considerada curada depois de cinco anos sem retorno da doença. "Mas no caso dela, a doença está em franca remissão", assegura.

O médico é muito otimista em relação à CAR T-Cell, mas prefere não falar em milagre, principalmente porque se fala de uma doença que já teve muitas vezes sua cura anunciada. "No linfoma e leucemia, as chances são muito boas, ao redor de 50%. Pode não parecer muito, mas estamos falando de casos terminais. Falamos de um cenário de passar a poder ter cura onde antes não tinha".

A Car T-Cell é usada em cânceres relacionados ao sangue: linfomas agressivos; linfomas indolentes; leucemias agudas da infância e do adulto e mieloma múltiplo em fases avançadas. E o futuro é promissor, segundo Salvino: "Em até dez anos, a maioria dos cânceres, inclusive aqueles que não são hematológicos, terá sua própria terapia celular".

A comercialização do inovador tratamento deve ser aprovada em breve e o valor será de 300 mil a 500 mil dólares (1,5 milhão a 2,6 milhões de reais) por paciente. Portanto, inacessível a praticamente todos os brasileiros. Por isso, o Instituto Butantã, em São Paulo, desenvolve um projeto que deixará o CAR T-Cell mais acessível e poderá permitir que o SUS banque o tratamento.

Salvino é enfático: "É muito importante que os estados façam um movimento para que não fiquem refém desses valores atuais. Então, é essencial que a gente desenvolva essa tecnologia no Brasil. Os governos precisam ficar atentos neste momento, ou pagarão muito caro no futuro". O médico acrescente que a Bahia tem tecnologia para desenvolver essa pesquisa.

O CAR T-CELL

Atualmente, o paciente sob o tratamento de CAR T-cell permanece no Brasil, mas o sangue dele "viaja" para os EUA e lá se submete à modificação genética. Isso, claro, encarece o procedimento. Salvino aponta a logística como um dos fatores que o torna mais caro, já que o sangue precisa ser congelado no Brasil, transportado para os EUA - onde as células passam por modificação - depois retorna para o Brasil, para, novamente ser infundido no doente.

Salvino explica como ocorre o procedimento: "Primeiro, o paciente é submetido a uma coleta da célula T, que é um linfócito de defesa do corpo. Essas células são modificadas geneticamente para que elas sejam reinfundidas no corpo. Elas retornam ao sangue como um míssil direcionado para um alvo, que é um tumor. Ela resolve o problema do câncer sozinha, sem necessidade de remédios, porque foram 'turbinadas', para se tornar uma super célula contra o câncer".

Salvino reconhece que os efeitos colaterais da Car T-cell não são leves. Porém, são limitados a um período curto de tempo. Entre os efeitos mais graves, está uma inflamação bastante acentuada, inclusive do sistema nervoso central. Mas esses casos são solucionáveis em 95% das ocasiões. Além disso, o médico faz uma importante ressalva: "A Car T-cell é aplicada em casos terminais, portanto os benefícios são muito relevantes diante desses efeitos".