Nova unidade de saúde é inaugurada com dez leitos em Valéria

Uma Unidade com Suporte Ventilatório Pulmonar foi inaugurada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Valéria, nesta sexta-feira (19). O equipamento vai funcionar por três meses no local onde antes ficava o gripário. A intenção é oferecer mais possibilidades de atendimento para atender pacientes com covid-19.

O prefeito Bruno Reis fez a entrega oficial do novo equipamento e disse que o local vai ser uma retaguarda para a UPA. "Na prática, representa a abertura de 10 novos leitos de UTI, todos têm repsiradores inclusive, podendo entubar pacientes. É uma iniciativa pioneira em Salvador. Vai ajudar toda a retaguarda da UPA", pontuou.

O novo serviço, de demanda regulada, funcionará 24 horas, sete dias da semana, ininterruptos, com dez leitos de internação com suporte ventilatório pulmonar para atendimento resolutivo e qualificado para pacientes com Covid-19. Com a nova estrutura de saúde montada, o município de Salvador amplia para 216 o número de leitos de Unidade de Cuidados Críticos e 229 leitos de enfermaria, totalizando 445 leitos de internação. Na unidade, serão 74 trabalhadores da saúde.

A previsão é de que a unidade funcione por três meses, o que significa um investimento de R$ 2 milhões para a manutenção do serviço. "Essa unidade tem condição de atender oas pcientes até uma regualção para uma unidade de saúde com uma estrutura melhor, ou continuar o tratamento do paciente aqui", explicou o prefeito.