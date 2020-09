Nova unidade do Prato Amigo é inaugurada na Polêmica

A comunidade da Polêmica, em Salvador, recebeu uma nova unidade do Prato Amigo, nesta quinta-feira (17). Localizada em Brotas, na Rua da Polêmica, a unidade foi estruturada para atender as 320 entidades assistenciais cadastradas pela Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre).

Na prática, o programa Prato Amigo recebe alimentos de doação de supermercados e outros estabelecimentos comerciais que ainda estão em condições de serem consumidos, separa e encaminha para instituições de caridade. O prefeito ACM Neto participou da inauguração do novo imóvel e contou que o programa foi interrompido por conta da pandemia, mas que as atividades já foram retomadas.

"Vamos mobilizar as pessoas para que o volume de doações seja cada vez maior e a gente tenha condições de fazer com que essa comida seja aproveitada por quem de fato precisa. Desde o início da nossa gestão tem sido uma marca priorizar o social, investir e canalizar os recursos públicos para quem mais precisa", disse.

Neto lembrou que o poder público sozinho não tem como resolver todos os problemas da cidade e que a solidariedade é importante. "Uma coisa que ficou evidente foi a postura de solidariedade de muitos nesse período de pandemia, mas que ela não fique restrita apenas ao coronavírus, que ela possa continuar como uma marca da nossa cidade", disse.

A Associação Bahiana de Supermercados (Abase) doou um caminhão para ser usado no programa. O veículo vai até o doador e recolhe as doações. Quando chega à nova unidade da Polêmica esse alimento passa por triagem, onde é verificada a validade e a qualidade dos produtos. Depois, ele é higienizado, separado, armazenado e distribuído. A titular da Sempre, Juliana Portela, contou que o trabalho é minucioso.

“Esse é um programa da segurança alimentar e nutricional. Aqui é feita uma triagem desses alimentos, cereais, hortifrúti, carne, peixe e frango, e o que não serve é descartado. O que serve é feito higienização e, depois, organizado por entidades que atendem famílias em vulnerabilidade social e nutricional, e feita a doação”, contou.

Prefeito inaugura nova unidade (Foto: Gil Santos/CORREIO)

Juliana acredita que o novo espaço vai ajudar a ampliar o número de instituições assistidas. “Nesse período de pandemia tantas famílias precisam de doações. Nesse programa é tudo feito de forma muito responsável. Não é nenhum produto com validade vencida, são produtos que, às vezes, têm pequenas desconformidades [e que por isso são doados]”, afirmou.

A nova unidade entrou em funcionamento na quarta-feira (16). Segundo a prefeitura, foram entregues 10 toneladas de alimentos para 70 instituições e cerca de 3,2 mil pessoas foram beneficiadas. No ano passado, o programa entregou 290 toneladas de produtos para as 320 instituições cadastradas. Cerca de 25,6 mil pessoas foram beneficiadas.

Interessados em doar ou instituições que desejem ser beneficiadas pelo programa precisam entrar em contato com a unidade através do telefone (71) 3328-1345. Existem critérios que precisam ser obedecidos nos dois casos.

A sede do Prato Amigo funcionava na Ladeira dos Barris, em uma estrutura menor que a atual. A nova sede foi construída com recursos da prefeitura, cerca de R$ 1,7 milhão. O equipamento conta com um galpão com 580 metros quadrados, câmara fria para armazenar congelados com 20 metros quadrados, além de espaços setorizados e estruturados para recepção, triagem, higienização e armazenamento dos alimentos.