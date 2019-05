Nova Usina impulsiona complexo sucroalcooleiro da Bahia

O grupo pernambucano Sérgio Paranhos vai implantar uma usina de açúcar no município de Muquém do São Francisco, no Oeste, a 723 km de Salvador. As obras já foram iniciadas e o início das operações está previsto para o segundo semestre do ano que vem. Segundo o protocolo de intenções assinado entre a empresa e o governo do estado, os investimentos na unidade são da ordem de R$ 107 milhões e a fábrica terá capacidade de produzir 1,9 mil sacas/ano de açúcar, 9,4 mil m³/ano de etanol anidro e 9,4 mil m³/ano de etanol hidratado e de gerar cerca de 200 empregos diretos. A unidade dará novo impulso ao projeto de criação de um Complexo Sucroalcooleiro na região do Médio São Francisco, que prevê a instalação de um total de 11 usinas que, juntas, serão capazes de fazer a Bahia ser autossuficiente na produção de etanol e açúcar. Para atrair as novas usinas o governo do estado oferece benefícios fiscais previstos nos programa Desenvolve e Pró Álcool Bahia.

Importação - Segundo dados compilados pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), a partir de informações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); a Bahia importa mais de 70% do seu consumo de etanol e açúcar. O estado consumiu 800 mil m³ de etanol em 2018 e produziu apenas 29,1% desse total. Ainda de acordo com a SDE, o setor sucroalcooleiro é intensivo na geração de mão de obra e criou, ao longo dos últimos dez anos - desde que o programa foi lançado -, 6,4 mil empregos frutos de investimentos que totalizam R$ 500 milhões no mesmo período. Ainda assim, a produção baiana de álcool representa apenas 0,93% de toda a produção brasileira. O estado abriga atualmente cinco empresas fabricantes de álcool combustível (número correspondente a 2,1% das fábricas existentes em todo o país).

Concentração - O levantamento da SDE também indica que do total de álcool consumido no estado, 80% é utilizado como insumo industrial em três setores principais: produtos químicos (40%), construção civil (18%) e administração pública (8%). A Bahia é o 10º estado na produção de cana-de-açúcar e apenas sete municípios, localizados nas regiões Sul e Extremo Norte, respondem por mais de 95% da produção local de cana, com destaque para Juazeiro e Caravelas.



BRAVO CAMINHÕES PROJETA VENDER R$ 20 MILHÕES NA BAHIA FARM SHOW

Com a expectativa de comercializar R$ 20 milhões, a Bravo Caminhões e Ônibus, representante da Volkswagen Caminhões e Ônibus (MAN Latin America) na Bahia, confirma presença na Bahia Farm Show, a maior feira do agronegócio do Norte/Nordeste do Brasil, que acontece entre 28 de maio e 1º de junho, no município Luís Eduardo Magalhães, no Oeste do estado. Esse número representa um crescimento de 30% nas negociações realizadas no evento do ano passado, quando foram vendidos 77 caminhões.



NOVA LIDERANÇA NA PWC NO NORDESTE

A partir de julho de 2019, as atividades da PwC Brasil na região Nordeste estarão sob nova liderança. Com mais de 25 anos de experiência em auditoria e asseguração, o sócio Luciano Sampaio estará à frente das operações e trabalhará pela expansão dos negócios na região. Formado em Ciências Contábeis e com MBA em Finanças Corporativas, Luciano Sampaio já atuou nos escritórios do network de firmas em São Paulo e Washington, nos Estados Unidos. Há 17 anos ele atende empresas listadas na bolsa de valores dos Estados Unidos e Brasil (SEC e CVM), bem como empresas familiares e de capital fechado. No dia 21 de maio, ele estará em Salvador para ministrar palestra sobre tendências para o futuro da economia durante a Conferência Bahia 40 + O Futuro da Economia, em comemoração ao aniversário de quatro décadas do Jornal CORREIO. O evento acontece às 8h na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB).

PARA DESCOBRIR O MELHOR DE VOCÊ

Fazer você descobrir o seu potencial interior para chegar a um patamar mais elevado, tornando-o uma pessoa realizada por descobrir o melhor que existe dentro de você̂. Com esse objetivo, o Okei Institute chega ao Brasil de Portugal trazendo o que há de mais moderno em Programação Neurolinguística, a PNL de 4ª geração, que reúne ferramentas, conhecimentos e técnicas, comprovadas cientificamente, para desenvolver o equilíbrio emocional e racional, possibilitando a conquista do estilo de vida desejado. O instituto fará seu primeiro treinamento no Brasil em Salvador, entre 24 e 26de maio, no Stella Maris Resorts. Trata-se do Método AP – Ação e Poder (MAP), que proporciona uma experiência transformadora a quem procura evolução e autoconhecimento. Maiores informações: 71 999654086, marcus.mapsalvador@metodoap.pt, ou no www.okeiinstitute.com

ENERGIA SOLAR MAIS ACESSÍVEL A CONDOMÍNIOS

O CEO da fazenda Terra do Sol, que aluga placas de geração de energia solar para condomínios comerciais e residenciais, Felipe Souto, fará palestra sobre seu negócio, amanhã, às 15 horas, na sede do Secovi – Ba, Rua Érico Veríssimo, 213, Ed. Empresarial Amadeu Santi, 5º andar.A inscrição é a entrega de 2kg de alimentos não perecíveis. A geração de energia fotovoltaica- mesmo que com placas alugadas e em local distante – pode render uma economia entre 10% e 20% na conta de energia do condomínio, com a vantagem de não trazer investimentos com a instalação de placas. A fazenda Terra do Sol possui quatro usinas em operação na cidade de Ibotirama, a 655 km de Salvador. “Através do nosso método, o valor fica menor do que a energia da rede. Os condomínios ganham com a redução no custo com energia e o meio ambiente agradece pelo uso de uma energia 100% limpa”, explica Felipe.





FIQUE POR DENTRO

Comunicação - Em levantamento interno feito a partir da base com mais de 1,2 mil clientes da Dígitro Tecnologia, empresa que atua há mais de 40 anos desenvolvendo softwares para inteligência e comunicação corporativa, os setores que mais estão adquirindo tecnologias para otimizar a comunicação são: Administração Pública; Saúde; Tecnologias e Telecomunicações; e Transporte e Logística. Entre os anos de 2016 e 2018, houve um crescimento de 36,5% no número de contratos fechados com organizações públicas; 17,4% com operadoras de saúde e hospitais; 26,5% por empresas de Tecnologias e Telecomunicações; e 42,8% por aquelas que atuam no segmento de Transporte e Logística.

Loja em Ilhéus - O Assaí Atacadista se prepara para abrir sua 12ª loja na Bahia, em Ilhéus no mês de junho. As obras já estão em andamento e a previsão de inauguração é para o início do mês. Outras 11 lojas serão abertas ao redor do país. A expansão chega em um momento positivo para a rede, que obteve lucro líquido de R$158 milhões no primeiro trimestre deste ano. Os números representam um crescimento de 44,6% em relação ao mesmo período do ano passado.

Pet - O mercado pet baiano segue aquecido. No domingo, 19/5, a partir das 16 horas, a Semeve, marca com mais de 30 anos de história, vai abrir ao público o novo espaço da unidade do Itaigara, agora no conceito de mega store. O novo local contempla uma clínica completa, pet shop, farmácia, salão de beleza para banho e tosa, além de espaço exclusivo para felinos com sala de espera, consultório, internamento, ilha de produtos e banho e tosa.

Marca - A BAMIN, empresa baiana de mineração, que tem controle acionário pertencente à Eurasian Resources Group-ERG, lançou na semana passada a sua nova identidade visual. O novo projeto de comunicação visual foi desenvolvido pela agência baiana P55 Edição e inclui um redesenho da marca e de toda a identidade visual da empresa para refletir a nova gestão da empresa, focada na modernidade, sustentabilidade e inovação. A nova marca adota oficialmente a forma coloquial pela qual a empresa já era reconhecida entre os seus públicos: BAMIN. Identificada assim, a Companhia torna a marca mais universal, facilitando o uso e leitura em outros países, uma vez que, o alcance da mineradora é mundial.

Turismo religioso - A Bahia vai sediar, entre 12 e 17 de agosto, a segunda edição do Congresso Latino-Americano da Pastoral do Turismo, a ser realizada na Universidade Católica de Salvador (campus Pituaçu). O evento vai permitir intercâmbio com outros países e a divulgação dos atrativos religiosos do estado junto a profissionais especializados, como operadores e agentes de turismo.

Política de turismo - O secretário de Turismo da Bahia, Fausto Franco, apresenta hoje aos membros da Câmara o planejamento de ações da pasta para 2019, a partir das 8h30 no 9º andar da Casa do Comércio. “Os empresários do trade turístico baiano anseiam debater com o secretário temas urgentes, como soluções para a crise aérea devido à falência da Avianca, o investimento na promoção do destino Bahia e a criação de um calendário de eventos para o Estado”, diz José Manoel Garrido, coordenador da Câmara Empresarial do Turismo (CET).