Nova vítima alega ter sido dopada e estuprada por Thiago Brennand

O empresário Thiago Brennand, que foi solto após pagar uma fiança após ser preso pela Interpol, teria dopado e estuprado uma mulher de 30 anos, estudante de medicina. O caso teria acontecido um ano antes dos outros casos serem expostos na mídia. Ele teria enviado uma mensagem antes de embarcar para os Emirados Árabes.

Segundo Stefanie Cohen, os dois saíram juntos para jantar e, entre uma conversa e outra, Thiago teria colocado um possível "Boa noite, Cinderela". A estudante de medicina e Miss São Paulo, em conversa ao Fantástico, da Globo, detalhou que começou a ficar tonta e o empresário a levou para um lugar desconhecido.

"Ele foi até mim, me acolheu. 'Não, vem aqui, vem aqui'. E ele me levou embora para um lugar que até então eu não conhecia. Um hotel. E aí foi a pior noite da minha vida", relatou Stefanie que, em seguida, foi questionada sobre a pior noite da vida. Segundo a estudante, ela foi estuprada por Thiago.

"Ele forçou a relação anal. Sempre sem preservativo, sem nenhum tipo de preocupação com o que aquilo poderia fazer comigo. A parte que eu mais me lembro foi eu pedindo “não” muitas vezes. Eu falava “não, por favor, não. Eu nunca fiz isso. Por favor, não faça isso comigo”, e ele ficava “você é a minha namorada”. E forçando, forçando. Ele tirou minhas forças, minha dignidade. Tudo naquele momento".

No dia seguinte, após o suposto ato, Thiago ainda teria sido xenofóbico alegando que não tinha gostado da relação sexual com a moça porque acho que "estava saindo com a Miss São Paulo, mas está mais para Miss Paraíba", comentou.