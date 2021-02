Novas lanchas de patrulha da Marinha são resistentes a tiros de fuzil

A Marinha apresentou duas novas lanchas de inspeção naval blindadas (Linb) nesta segunda-feira (8). De acordo com o Comando do 2º Distrito Naval, as embarcações batizadas de Guaiúba e Caraúna serão utilizadas para atividades de patrulhamento na Baía de Todos os Santos (BTS) e suas proximidades.

As Linb possuem proteção balística e câmeras termais, além de se diferenciarem por ter maior velocidade, autonomia e manobrabilidade. Segundo a Marinha, os novos equipamentos são um ganho para os órgãos de segurança pública do Estado porque ajudarão nas ações conjuntas para a fiscalização das águas interiores e o combate aos crimes transfronteiriços e ambientais.

Segundo o vice-Almirante Humberto Caldas Junior, as embarcações consegue resistir até a tiros de fuzil.

"Elas facilitarão a atuação com mais eficiência na área marítima da Baía de Todos os Santos e entorno, o que permitirá que a sociedade possa contar com melhores serviços na área de segurança”, disse.

Em nota, a Marinha apontou que a áreas da Baía de Todos os Santos apresenta características específicas, marcadas por águas rasas, presença de altos fundos e, principalmente, de pedras. Tais situações representam um risco e necessitam de embarcações com baixo calado, casco reforçado, dotado de resistência superior

a impactos: características presentes na Linb.

A lancha possui ainda sirene tipo polícia, luzes de navegação e de sinalização estroboscópica e pode ser equipada com metralhadoras. Além disso, a embarcação é dotada de radar digital de alcance compatível com a área de atuação, sensores e câmera termal, o que lhe permite atuar

em operações noturnas.