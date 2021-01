Novas variantes do coronavírus resultam em suspensão de voos internacionais brasileiros

As variações do coronavírus registradas no Brasil levaram diversos países a restringir voos oriundos de onde essas variações estão sendo registradas, como o Brasil e o Reino Unido. Nesta semana, Colômbia, Alemanha e Portugal anunciaram recentemente a restrição de voos internacionais.

O governo da Colômbia irá suspender a partir desta sexta-feira (29), os voos de e para o Brasil, como medida preventiva perante a variante do novo coronavírus oriunda do país. A medida irá durar inicialmente por 30 dias, e afetará somente o transporte de passageiro; o transporte de cargas seguirá normalmente.

Portugal também suspendeu as conexões aéreas com o Brasil, pelo menos até o dia 14 de fevereiro. Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, a decisão ""se dá como resposta ao aumento do número de casos de covid-19 naquele país e não em função da situação no Brasil".

Ministro do Interior da Alemanha, Horst Seehofer anunciou hoje que está proibida a entrada de viajantes de Portugal, do Reino Unido, da África do Sul e do Brasil em território germânico, com a lista podendo ser ampliadanas próximas semanas. A Turquia, através do ministério da Saúde, também tomou a mesma decisão.