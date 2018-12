Nove artistas vão se apresentar pela 1ª vez no Festival da Virada; confira

Esse será o quinto ano do Festival da Virada de Salvador, mas tem artista que vai participar da festa pela primeira vez. As novidades são desde cantores iniciantes, como Devinho Novaes e o funkeiro MC Kevinho, até veteranos como Milton Nascimento e a dupla sertaneja Zezé di Camargo e Luciano.

O festival começa no dia 28 de dezembro e segue até 1º de janeiro. Serão 70 horas de música, e 28 atrações com cerca de 300 artistas. Tudo de graça na orla da Boca do Rio, no espaço do antigo Aeroclube. Expectativa dos organizadores é superar os 2 milhões de pessoas que participaram da edição do ano passado.

Caberá a Milton Nascimento dá o pontapé inicial para a festa. Primeira atração do primeiro dia da festa, essa será também a primeira vez que o cantor vai participar do Festival da Virada de Salvador. Um dos nomes mais conhecidos da Música Popular Brasileira (MPB), o artista dispensa apresentações.

'Oi nego'

“Oi, nego. Tudo bem contigo?”. Foi com esse hit que o nome Devinho Novaes ganhou os palcos do país. Agora, o cantor vai fazer a alegria do público no segundo dia da festa em Salvador com hits como Como a Culpa É Minha? e Hello my Baby, outro sucesso lançado este ano. Ele será a primeira atração do dia 29 de dezembro e vai passar o microfone para outra dupla de estreantes.

Com cerca de 30 anos de carreira, essa será a primeira vez que a dupla Zezé di Camargo e Luciano vai se apresentar no festival. Eles sobem ao palco logo depois de Devinho e vão fazer o público soltar a voz com os clássicos que inspiraram cantores sertanejos e que fazem sucesso até hoje, além de novidades.

A noite do dia 29 reserva ainda outro 'novato'. O romantismo de Mano Walter e seu Juramento do Dedinho vai fazer a multidão dançar agarradinho. Outro sucesso na voz do artista é o hit Não Deixo Não, além de músicas com participação de nomes conhecidos como Cláudia Leitte e Marília Mendonça.

No dia seguinte, 30 de dezembro, um velho conhecido dos baianos vai se apresentar. Igor Kannário será a primeira atração da noite. O vereador, eleito em 2018 como deputado federal pelo PHS, deu uma palhinha no ano passado, mas como convidado de outro artista. Desta vez ele é uma das atrações.

Em seguida será a vez da banda de pagode La Fúria fazer as honras. O grupo vai mostrar como o Magnata faz com sucessos como Pa pa pa, Rabetão no Paredão, Beth e o mais recente Manuel. Nesse mesmo dia o pagode romântico de Ferrugem, outro novato no evento, vai encerrar a noite dos foliões.

MC Kevinho será a oitava novidade deste ano e a última atração do dia da virada. Alguns sucessos do funk ficaram conhecidos na voz dele como Tumbalatum, Rabiola, e O Bebê. Ele vai subir ao palco durante a madrugada e agitar o público porque, como afirma em uma de seus hits, “Depois da meia-noite, é filme com censura. Sensualidade pura”.

Viagem no tempo

A nona novidade deste ano não é nenhum mistério para os baianos. Netinho vai se apresentar no dia 1º de janeiro, logo após Daniela Mercury. Conhecido por sucessos como ‘Ô Milla!’ e ‘Beijo na Boca’, ele vai fazer muita gente viajar no tempo.

O presidente da Saltur, Isac Edington, afirmou que o objetivo dos organizadores é trazer novos artistas a cada ano e que os produtores precisam fazer malabarismos para diversificar a grade.

“A gente tem alguns artistas que dificilmente vão faltar ao Festival da Virada, como Ivete Sangalo, por exemplo. Mas a ideia é que a gente sempre possa estar trazendo novidades e é um desafio muito grande porque esse período existe também uma concorrência de muitos eventos privados por todo o Brasil. A ideia é diversificar para que a gente sempre tenha novidades ano a ano”, afirmou.

Ivete Sangalo fará a contagem regressiva da virada. Ela e Daniela Mercury são as únicas artistas que estão presentes desde a primeira edição do festival, que este ano terá também Claudia Leitte, Harmonia do Samba, Luan Santana, Léo Santana, Anitta, Wesley Safadão, Psirico, entre outros famosos. Confira a programação completa: