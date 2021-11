Novembro Azul: Prefeitura promove ‘dia D’ de mobilização neste sábado (06)

A Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), realiza neste sábado (6) o ‘dia D’ da campanha Novembro Azul, mês de conscientização sobre a saúde integral do homem no combate às doenças, como o câncer de próstata. A ação acontecerá entre 8h e 16h, em 47 postos de saúde espalhados pela capital baiana, e visa estimular os cuidados preventivos da saúde dos soteropolitanos.

As consultas com clínicos, enfermeiros e dentistas estão sendo agendadas nas unidades com antecedência para evitar aglomerações. No entanto, os serviços como testagem rápida, atualização da carteira de vacina, distribuição de preservativo, além das orientações gerais sobre cuidados com a saúde serão por demanda aberta, obedecendo os protocolos sanitários para evitar disseminação do coronavírus.

"Geralmente, o homem apresenta uma procura menor aos serviços de saúde por compreender o autocuidado como fragilidade. Tal fato tem relação com questões históricas, como o machismo. Outro ponto importante são os horários de funcionamento das unidades básicas, com seu funcionamento em horário comercial acaba afastando o homem adulto dos serviços de saúde, e de uma detecção precoce dos seus problemas de saúde, corroborando para o aumento das doenças crônicas e maior risco de infecções sexualmente transmissíveis. Desse modo, ações diversas voltadas a este público, como abertura aos sábados, são estratégias possíveis de sensibilização e estímulo ao cuidado aos homens", disse Abdon Brito, coordenador da Atenção Primária à Saúde da SMS.

Durante um seminário virtual na tarde desta quinta-feira (4), o secretário municipal da Saúde, Leo Prates, destacou que o desafio nesse momento é estimular a ida do público masculino aos consultórios nesse período de pandemia.

“Infelizmente sabemos da falta de costume dos homens de buscar ajuda e prevenção, e na pandemia da Covid-19 isso só piorou. É necessário que nesse período a gente possa captar esses pacientes, pois trabalhar com a prevenção salva vidas e a solução para custos mais baixos em tratamentos no SUS. Estamos investindo bastante na atenção primária por essa razão, em breve estaremos anunciando novidades como chamamentos, mutirões de marcações, articulação de multicentros para atuar no fim de semana e parcerias com instituições privadas para consultas especializadas, ampliando as vagas nos serviços”, comentou Prates.

Para atender o público, com foco nos exames de imagem, o Hospital Municipal ampliou a oferta de ultrassonografias da próstata e aparelho urinário para mais de 800 vagas. Para ter acesso ao serviço, é necessário que o interessado realize a marcação prévia exclusivamente nos postos de saúde do Distrito Sanitário Cajazeiras.

Além disso, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) vão intensificar a oferta de consulta médica e odontológica, realização de testes rápidos (HIV, sífilis e hepatites) e imunização. Além disso, haverá orientações sobre pré-natal do parceiro, planejamento reprodutivo, prevenção ao câncer de próstata, combate ao tabagismo e tuberculose e encaminhamentos para clínica de disfunção sexual e vasectomia.