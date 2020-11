Novembro Azul: Prefeitura promove dia D de mobilização neste sábado (21)

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) vai abrir, neste sábado (21), 59 postos de saúde espalhados pela cidade para atender os homens. A mobilização faz parte da programação do Novembro Azul, mês de conscientização com a saúde integral do homem.

Por conta da pandemia da Covid-19, as consultas realizadas no Dia D com clínicos, enfermeiros e dentistas estão sendo agendadas nas unidades previamente para evitar aglomeração. No entanto, os serviços como testagem rápida, atualização da carteira de vacina, distribuição de preservativo, além das orientações gerais sobre cuidados com a saúde serão por demanda aberta, obedecendo os protocolos sanitários para evitar disseminação do vírus.

“Dependendo da necessidade do paciente, também serão feitos encaminhamentos para urologistas e demais especialidades. Para isso, contamos com a parceria de nossa rede contratualizada com hospitais e clínicas para atender a essa população, também com a realização de exames”, explica Ana Carolina Gonçalves, coordenadora do Programa de Atenção Integral à Saúde do Homem da SMS.

Ana Carolina destaca que a SMS está empenhada no desenvolvimento de atividades de promoção e prevenção também de doenças como hipertensão, diabetes e obesidade. “Estamos nos empenhando para melhorar o acesso da população masculina às Unidades Básicas, para que esta população cuide da saúde, se previna contra doenças e busque uma melhor qualidade de vida. Pedimos que os homens aproveitem este dia e compareçam nesta ação que foi pensada só para eles”.