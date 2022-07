Novidades do Vale do São Francisco: A nova cara da Vinícola Rio Sol

Se já tem mais de um ano que você bebeu um vinho do Vale do São Francisco, está na hora de reabastecer a geladeira ou a adega. Nos últimos doze meses, novos projetos surgiram e vinícolas da região vêm lançando novos rótulos, com diferentes estilos e estágios de maturação. Tem desde frisante em latinha por R$ 10, espumantes maturados e rótulos que homenageiam os personagens e animais da caatinga. Confira as novidades a seguir.





Não foi só na identidade visual, como logo maior e detalhe dourado, que a Rio Sol inovou em 2022. Este ano marca mudanças no posicionamento da vinícola, localizada no Distrito de Vermelhos, em Lagoa Grande (PE); alterações em seus blends e varietais clássicos; além do lançamento de novos rótulos.

Entre os espumantes, a primeira modificação foi no Rio Sol Branco Brut. Antes elaborado somente com a uva Syrah, o borbulhante ganhou 25% de Arinto — uma casta de origem portuguesa e que aporta maior acidez e aromas cítricos, como maçã verde e limão siciliano.

A variedade teve ótima adaptação ao plantio em latada e aos solos franco arenosos da vinícola. “Hoje priorizamos o uso deste sistema de condução para as uvas brancas e bases para espumante, pois assim temos maior proteção contra os danos da exposição excessiva ao sol e também contra a perda da acidez”, diz Ricardo Henriques, diretor de produção e enólogo da Vitivinícola Santa Maria, empresa que detém a marca Rio Sol.

A uva também compõe um novo espumante feito pelo método Charmat longo, com 9 meses de autoclave. Ainda sem nome divulgado, será elaborado a partir de um blend com 40% Touriga Nacional, 40% de Arinto (que passa por carvalho) e 20% de Viognier. De coloração dourada, traz aromas de mel, frutas secas e especiarias, além de frutas tropicais, com boa cremosidade e perlagem fina.

A Arinto volta a aparecer em um assemblage branco com Fernão Pires e leve estágio em barricas usadas, que deverá ser lançado no último trimestre deste ano. Também sem nome revelado, o novo rótulo fará parte da linha intermediária da vinícola e será um vinho com mais corpo, notas de frutas tropicais, cítricas, baunilha e mel.

Entre os tintos, já estão chegando aos mercados os rótulos que retratam animais da caatinga — bioma exclusivamente brasileiro.

O Rio Sol Gran Reserva Touriga Nacional agora é ilustrado com uma Cascavel. O varietal da safra 2018 passa por 11 meses em barricas de carvalho novas (40%) e de segundo uso (30%) e mais um bom tempo em garrafa, apresentando aromas de frutas negras maduras, violeta, taninos bem presentes, acidez média, com toque de especiarias, como cravo. Tem 13% de álcool. Robusto, pede harmonização com carnes vermelhas e queijos curados.

O Rio Sol Gran Reserva Alicante Bouschet 2018, por sua vez, traz a Siriema da Caatinga. Também varietal, a uva tintureira passou 9 meses por barricas francesas novas (40%) e de segundo uso (30%) e mais um bom tempo em garrafa, e traz coloração bastante profunda, frutas vermelhas e negras maduras, taninos também bastante presentes, acidez média e também toque de especiarias. Pode ser harmonizado com massas ao molho vermelho e carnes vermelhas.

Todas essas uvas, além das diversas castas do campo experimental, estão sendo manejadas com foco na sustentabilidade. “Adotamos o sistema de condução biológico e uma viticultura regenerativa, que prioriza o uso de microorganismos para regular o solo e melhorar a microbiodiversidade no campo”, explica Ricardo Henriques.

Atualmente a Vitivinícola Santa Maria produz 3,5 milhões de litros de vinho ao ano, sendo destes 2,5 exclusivos de produtos Rio Sol. São 120 hectares em plena produção, 20 hectares em plantio e outros 20 em preparo. Para mais informações sobre compra e enoturismo, acesse o site oficial da vinícola: www.vinhosriosol.com.br.

