Novidades no mundo dos carros: coronavírus e sistema que reduz em 90% os acidentes

O visor digital do sistema Mobileye pode ser instalado no painel ou no para-brisas do carro

(Foto: Divulgação)

Desde o começo deste ano, os veículos inéditos que chegam ao mercado brasileiro precisam ser equipados com controle de estabilidade. Para os demais, que já eram comercializados, passou a ser obrigatório encostos de cabeça, cintos de segurança de três pontos para todos os passageiros e fixadores de cadeirinhas infantis. Mas, apesar de termos carros mais seguros, os acidentes continuam acontecendo por conta, principalmente, da distração. Neste caso, o smartphone é o maior vilão.

Mas algumas tecnologias avisam o motorista distraido, como os sensores de ponto cego. Um outro equipamento, que até então era oferecido somente em modelos de luxo também poderá ajudar. Já está sendo oferecido no Brasil um dispositivo com tecnologia israelense que funciona como um “terceiro olho” na condução de veículos e emite alertas visuais e sonoros, o Mobileye. O equipamento também lê as placas de velocidade máxima, calcula distâncias entre veículos e prevê impactos antecipadamente. Ele funciona por meio de uma câmera instalada no para-brisa e consegue identificar formas, veículos e pedestres, além de texturas - como marcações de faixa e placas de sinalização de trânsito.

O radar é fixado abaixo do retrovisor e tem várias funções, como detector de pedestres (Fotos de Divulgação)

A tecnologia previne 90% das colisões decorrentes de falhas humanas que causam, anualmente, 1,5 milhão de mortes e deixam 50 milhões de feridos em estradas no mundo. O equipamento, que pode ser instalado em veículos leves e pesados, custa em média R$ 4 mil e pode ser adquirido pelo www.fftechbr.com.br.



EFEITO CORONAVÍRUS

Os lançamentos de novos modelos foram suspensos no Brasil, mas as concessionárias na Bahia estão funcionando normalmente. Algumas implementaram novas formas de atendimento virtual e intensificaram a higienização dos ambientes e modelos de test drive.

MERCADO BAIANO

O momento é de recolhimento, no entanto, a mobilidade não pode ser afetada. Raimundo Valeriano, diretor regional da Fenabrave, foi bastante sereno em seu posicionamento: "O setor é quem dá assistência técnica aos caminhões, que transportam as mercadorias, os combustíveis. Além de ambulâncias e outros veículos que prestam assistência". A Fenabrave é a entidade que reúne os concessionários de veículos novos no Brasil.

SUJEIRA A BORDO

Estudo aponta que o volanteéa parte mais suja

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

Um estudo Centro Nacional de Informação de Biotecnologia dos Estados Unidos (NCBI) mediu a limpeza das partes da cabine contando a média de baterias por centímetro quadrado, ou unidades formadoras de colônias, CFU na sigla em inglês. O volante teve 629 CFU, enquanto uma tela de celular tem cerca de 100 CFU, botões de elevadores públicos 313 CFU e assentos de banheiro 172 CFU. No automóvel, os outros pontos que merecem atenção são: os porta-copos (506 CFU), cintos de segurança (403 CFU) e os puxadores das portas internas (256 CFU).



PRIMEIRA QUINZENA

A primeira metade deste mês, que não foi afetada pela pandemia, registrou expressivo crescimento de vendas de automóveis e comerciais leves. Foram emplacadas 112.185 unidades das duas categorias, o que representou avanço de 8,3% em relação aos primeiros 15 dias de fevereiro. A média diária de emplacamentos na primeira quinzena de março também foi expressiva: 10.198 unidades por dia útil.

BUSCAS E OFERTAS

Picapes médias dominaram as buscas em fevereiro

(Foto: Antônio Meira Jr./CORREIO)

De acordo com um estudo do Mercado Livre, a L200 foi o veículo mais buscado em sua plataforma em fevereiro. A Mitsubishi foi seguida por outras três picapes: Chevrolet S10, Ford Ranger e Toyota Hilux. O Chevrolet Onix, modelo mais emplacado do país, ficou apenas com a quinta posição nas pesquisas. No entanto o hatch da Chevrolet ocupa a primeira posição na oferta de anúncios e é seguido pelo Volkswagen Gol, Ford Ka, Renault Sandero e Toyota Corolla.

PRIMEIRA IMAGEM

(Foto: Divulgação)

Em janeiro do ano passado, Ford e Volkswagen anunciaram que iriam desenvolver em conjunto a Ranger e a Amarok. A base seria a picape da Ford, mas os projetos estéticos e outros detalhes seriam independentes. Essa semana, a Volkswagen mostrou o primeiro desenho de como vai ficar a Amarok, prevista para 2022. Até lá, a geração atual terá novidades, como uma recalibração para o motor V6.

CARROS NA TV

Em tempos de cinemas fechados e corridas adiadas, a melhor opção é acompanhar o mundo automotivo em casa. Entre as sugestões estão o The Grand Tour, por Jeremy Clarkson no Amazon Prime, e Fangio - O Rei das Pistas, que estreou na Netflix.





Outra opção nessa plataforma é Dirigir para Viver, que mostra os bastidores da categoria em 2019.





