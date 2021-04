Novo Arquivo Público de Salvador será inaugurado em 2022

Divulgação

As obras do Arquivo Público e Casa da História de Salvador, que ocupará um prédio de 11 andares na Rua da Bélgica, no Comércio, já avançaram em 30% e seguem em ritmo acelerado. Conduzido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), através do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo em Salvador (Prodetur), o projeto, avaliado em R$ 34,7 milhões, tem previsão de entrega para fevereiro de 2022.

As instituições compõem um complexo arquitetônico que terá o Centro de Interpretação do Patrimônio como ponto de convergência entre os equipamentos. Quando prontos, os imóveis contarão com instalações modernas e adequadas à organização, conservação, preservação, difusão e acesso ao importante acervo sobre a história e cultura de Salvador e do Brasil.

Para Fábio Mota, secretário da Secult, os equipamentos vão fortalecer ainda mais o turismo da cidade. “Esses equipamentos vão abrigar um acervo de mais de 4 milhões de documentos, um dos mais importantes da América Latina, proporcionando um maior conhecimento ao soteropolitano e ao visitante”, ressaltou. As obras estão sendo executadas pelo Consórcio Prodetur – Salvador, formado pelas empresas Metro Engenharia e Construtora BSM, e o projeto ficou a cargo do arquiteto Sidney Quintela.

Fábio Porchat e Melelaw Sete (divulgação)

Fábio Porchat se encanta por trabalho de artista baiano conhecido como Picasso Brasileiro

Fábio Porchat compartilhou em suas redes sociais uma das três telas de Menelaw Sete que têm em seu apartamento no Rio de Janeiro. “Tava andando no Pelourinho, daqui a pouco bati o olho e pensei ‘isso aqui é interessantíssimo’. Achei essa obra linda, meio Picasso”, contou sobre o quadro Renascimento, que adquiriu no ateliê do artista plástico baiano em 2017.

Fábio não sabia na ocasião, mas o trabalho de Menelaw foi comparado ao do pintor espanhol pelos críticos de arte na Europa, que o apelidaram de Picasso Brasileiro. O humorista, que comanda os programas Que História é Essa, Porchat? e Papo de Segunda, é filho do marchand e escritor Fábio Porchat de Assis e contou em uma live que sempre ia nas exposições que o pai organizava, adquirindo nessas vivências um gosto mais apurado para a arte.

Esse gosto em comum fez com que Fábio voltasse outras vezes no ateliê de Menelaw Sete para bater papo com o artista. Nessas ocasiões adquiriu as telas Dualidade e Metamorfose.

Sérgio K (divulgação)

Temporada baiana

Sempre que consegue um espaço na agenda, Sérgio K dá um jeito de passar alguns dias em Salvador para recarregar as energias. Tanto que nem o mau tempo que está fazendo fez o empresário, dono da marca que leva o seu nome, desistir de voltar à cidade. Ele desembarcou na sexta-feira por aqui e seguiu direto para o Fasano, onde está hospedado em um dos quartos do hotel debruçado para a bela vista da Praça Castro Alves. Neste sábado, se o tempo permitir, programou uma volta de lancha pela Baía de Todos os Santos e almoço no Restaurante Preta, na Ilha dos Frades. “Louco para dar um mergulho no mar da Bahia”, nos disse.

Francisco Mendes (Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

Posição de destaque

O executivo Francisco Mendes está de volta à Bahia. Com larga experiência na área de infraestrutura, sendo responsável pela implantação das Concessionárias Bahia Norte (Invepar/Odebrecht), Concessionária do Aeroporto de Salvador (Vinci) e Concessionária dos Aeroportos do Nordeste SA (AENA Brasil), ele assume como Diretor Jurídico da Concessionária da Ponte Salvador-Itaparica, cargo que ocupava lá na AENA Brasil. "Trata-se de um sonho de infância. Sou do Sul da Bahia e sempre tive o anseio de construir essa ponte, tão fundamental para o nosso estado. Não pude recusar esse convite", afirma.

Cegonha

Um bebê a caminho sempre é motivo para comemorar. E foi nesse clima de felicidade e celebração que a designer de interiores Nathália Velame e o empresário Rafael Gonçalves descobriram, no domingo de Páscoa, o sexo do bebê que estão aguardando: uma menina. “Estou transbordando de felicidade e só peço que Maria passe na frente e cuide da minha princesa para que ela venha cheia de saúde”, escreveu a nova mamãe em seu perfil no Instagram. Nathália também compartilhou o nome da primeira filha do casal: Maria Joana, homenagem à avó materna. O anúncio e descoberta do sexo do bebê aconteceram no apartamento da vovó Andrea Velame, na Avenida Contorno, e contou com décor especial inspirado na Páscoa.

Centro de Convenções lança estúdios para criação de conteúdo

Quando foi inaugurado, em 23 de janeiro de 2020, o Centro de Convenções Salvador trouxe o que havia de mais inovador em estruturas para a realização de eventos. Após pouco mais de um ano, o empreendimento manteve seu olhar voltado para o novo e acaba de lançar uma iniciativa sem precedentes no estado: o Studio Live Solutions, espaços com infraestrutura de cenários e tecnologia embarcada para streaming e todo tipo de conteúdo: transmissões de lives, shows e programas de TV, além de gravações diversas, como aulas à distância, games e cultos. Os sets ocupam 400 metros quadrados do CCS e todas as agendas de gravação e transmissão seguirão rigorosos protocolos de segurança.