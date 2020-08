Novo balanço: Bahia ultrapassa 20,2 mil casos de covid-19 em profissionais de saúde

A Bahia registrou, nas últimas 24 horas, 2.832 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +1,2%) e 3.147 curados (+1,4%). O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) desta quinta-feira (27) contabiliza ainda 62 mortes pela doença causada pelo coronavírus.

Outro dado preocupante é que o estado já ultrapassa dos 20 mil casos de covid-19 entre profissionais de saúde: 20.217 já tiveram a doença, segundo a Sesab.

Dos 247.853 casos confirmados desde o início da pandemia, 231.153 já são considerados curados e 11.522 encontram-se ativos. O número total de óbitos por covid-19 no estado é de 5.178, representando uma letalidade de 2,09%.

Os casos confirmados ocorreram em 415 municípios baianos, com maior proporção em Salvador (30,64%). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 100.000 habitantes foram: Almadina (5.655,20), Ibirataia (5.237,72), Dário Meira (4.808,59), Itabuna (4.666,94) e Salinas da Margarida (4.608,41).

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 459.780 casos descartados e 86.555 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17h desta quinta-feira (27).

Mortes

O boletim epidemiológico desta quinta contabiliza 62 óbitos que ocorreram em diversas datas, conforme tabela abaixo. A existência de registros tardios e/ou acúmulo de casos deve-se a sobrecarga das equipes de investigação, pois há doenças de notificação compulsória para além da covid-19.

Outro motivo é o aprofundamento das investigações epidemiológicas por parte das vigilâncias municipais e estadual a fim de evitar distorções ou equívocos, como desconsiderar a causa do óbito um traumatismo craniano ou um câncer em estágio terminal, ainda que a pessoa esteja infectada pelo coronavírus.

O número total de óbitos por covid-19 na Bahia desde o início da pandemia é de 5.178, representando uma letalidade de 2,09%. Dentre os óbitos, 56,10% ocorreram no sexo masculino e 43,90% no sexo feminino. Em relação ao quesito raça e cor, 51,93% corresponderam a parda, seguidos por branca com 15,87%, preta com 15,57%, amarela com 0,83%, indígena com 0,12% e não há informação em 15,68% dos óbitos. O percentual de casos com comorbidade foi de 75,69%, com maior percentual de doenças cardíacas e crônicas (77,09%).

Taxa de ocupação de leitos

Dos 2.888 leitos disponíveis do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para o novo coronavírus na Bahia, 1.400 estão com pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 48%. Dos 1.196 leitos de UTI (adulto) disponíveis no estado, 668 estão ocupados, o que representa uma taxa de 56%.

Em Salvador, dos 1.440 leitos ativos, 735 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação de 51%. Já os leitos de UTI adulto, estão com 51% de ocupação. A taxa de ocupação de leitos de UTI pediátrica em Salvador está em 41%. A capital baiana tem taxa de ocupação de 51% (adulto) e 74% (pediátrico) com relação aos leitos de enfermaria.

Para acessar o boletim completo, clique aqui ou acesse o Business Intelligence.