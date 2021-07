Novo batedor? Gol de falta contra o Goiás foi o 3º do Vitória no ano

Pé esquerdo calibrado, batida carinhosa e bola no ângulo. A pintura de Bruno Oliveira no empate de 1x1 contra o Goiás, sábado, no Barradão, foi o primeiro gol dele pelo Vitória e, além disso, foi também o primeiro de falta marcado pelo time nesta Série B.

Balançar a rede através de cobranças de falta é uma arma poderosa para qualquer time. O torcedor do Vitória sabe bem disso, já que viu o atual técnico Ramon Menezes mostrar habilidade excepcional no fundamento quando calçava chuteiras.

Nesta temporada, no entanto, o time tem feito pouco uso desse recurso: foram três gols marcados dessa forma, já incluindo o de Bruno Oliveira. Os outros dois aconteceram durante o Campeonato Baiano. Ao todo, o Leão anotou 36 gols.

Na 2ª rodada do estadual, Vico marcou logo no primeiro minuto de jogo e abriu o placar do triunfo por 2x0 contra o Vitória da Conquista, no Barradão. Embora o lance tenha tido a ajuda do zagueiro Sílvio, do Conquista, que desviou contra a própria meta, na súmula o árbitro deu o gol para o atacante rubro-negro.

Na 4ª rodada do Baiano foi a vez de Soares. Ele bateu colocado e tirou do goleiro Vitor aos 17 minutos do 1º tempo, contra o Jacuipense, no Barradão. No entanto, não evitou a derrota por 2x1 do time visitante, que virou o jogo com dois gols de Dinei, hoje jogador do Vitória.

NOVO CANDIDATO

Durante boa parte de 2020, o Vitória teve uma referência nesse quesito. O lateral esquerdo Thiago Carleto era o cara da bola parada. Se surgisse uma falta a favor, lá estava ele para bater com força em direção ao gol.

No sábado passado, Bruno Oliveira apresentou as credenciais e agora é candidato a se tornar essa referência. “Sempre gostei de bater falta, sempre treinei. Sempre fui um dos cobradores nas equipes por onde passei”, comenta o meia, que já defendeu Caldense, Bragantino, Grêmio Osasco e XV de Piracicaba.

Antes de estufar a rede, Bruno precisou convencer Raul Prata a deixá-lo cobrar. “Ele queria bater também, a gente conversou, viu o posicionamento do goleiro. Pedi para bater, ele deixou. Achei mesmo que o goleiro ia sair para o canto da barreira e virei o pé”, conta Bruno, que havia deixado o banco de reservas nove minutos antes. Contratado no início de maio da Caldense, o jogador defendeu o rubro-negro sete vezes, apenas uma como titular.

O Vitória ainda vive situação delicada na Série B. O gol de falta tirou o time da zona de rebaixamento, subindo para a 16ª posição, mas ontem, com a abertura da 10ª rodada, a Ponte Preta empatou com o Avaí e, com isso, o Leão caiu para 17º, novamente no Z4. O Vitória tem sete pontos, a menos que o time paulista.

A reabilitação na competição pode vir no sábado, às 19h, quando visita o Confiança, no estádio Batistão, em Aracaju. A equipe sergipana é adversária direta do Vitória no momento, já que também soma apenas um ponto a mais e aparece em 15º lugar.

Se Bruno Oliveira conseguir fazer um golzinho de falta, ajudará bastante. Mas antes ele tem outro desafio: conquistar um lugar no time titular. “Vou continuar trabalhando. Quem decide é o professor Ramon, ele sabe o que é melhor para a equipe”, diz o meia.





Gols marcados pelo Vitória através de cobrança de falta:

Vitória 2x0 Vitória da Conquista

Campeonato Baiano - 2ª rodada

28/04/2021

Barradão

Vico, no 1º minuto do 1º tempo

Vitória 1x2 Jacuipense

Campeonato Baiano - 4ª rodada

02/05/2021

Barradão

Soares, aos 17 minutos do 1º tempo

Vitória 1x1 Goiás

Série B do Campeonato Brasileiro - 9ª rodada

03/07/2021

Barradão

Brujno Oliveira, aos 40 minutos do 2º tempo