Novo Bronco deverá ser apresentado em junho deste ano

(Foto: Divulgação)

A Ford tem mudado seu foco de produtos para as Américas e tem preparado uma série de novidades. A marca americana deixou de produzir o Focus, o Fiesta e fará o mesmo com o Fusion. Os segmentos que vão ter prioridade serão as picapes e os utilitários esportivos. Uma das novidades que a empresa está preparando é o Bronco, modelo que surgiu em 1966 e ficou em linha por três décadas.

1966: primeiro Bronco

(Foto: Divulgação)

1995: último Bronco que foi comercializado

(Foto: Divulgação)

Nascido como SUV compacto, com chassi próprio, o Bronco tornou-se um SUV grande nas quatro gerações seguintes, derivado das picapes Série F. Off-road de raiz, com concepção robusta, três portas e outras características únicas, ele teve a produção em encerrada no ano-modelo 1997, abrindo espaço no portfólio da marca para os SUVs familiares de quatro portas. O novo Bronco deverá ser apresentado ao público no Salão de Detroit, que a partir deste ano será realizado em junho nos Estados Unidos.

ATUALIZAÇÃO GERAL

Substituto do Freelander, o Discovery Sport foi lançado pela Land Rover em 2015 e no ano seguinte já começou a ser produzido na fábrica da marca em Itatiaia, no interior do Rio de Janeiro. No final do ano passado, a empresa britânica apresentou a primeira atualização do utilitário esportivo, que acaba de chegar às concessionárias brasileiras.

O Discovery Sport tem tração integral

(Foto: Divulgação)

O exterior ganhou ajustes com inspiração no Range Rover Velar e o interior teve o painel completamente atualizado. O quadro de instrumentos agora é digital e o sistema de entretenimento foi reformulado. O Discovery Sport tem versões a partir de R$ 232.500 na motorização 2 litros P250 flex de 250 cv além de versões com motor 2 litros D180 diesel de 180 cv.

O interior do Land Rover foi reformulado

(Foto: Divulgação)

VELOCIDADE EM FEIRA

Neste domingo (26), a pista do aeroporto de Feira de Santana vai receber a quarta edição do Burnout. O evento de velocidade final será dividido em oito categorias, que vai dividir os carros por motorização e preparação. Para increver um carro o valor é R$ 800 e para assistir o valor é R$ 80 e pode ser comprado pelo site Sympla, que contempla meia entrada.

(Foto: Matheus Dias/Divulgação)

É uma boa oportunidade para ver esportivos preparados que vão utilizar 804,5 metros (meia milha) para acelerar, alguns prometem superar os 300 km/h. Nesta edição o Burnout vai de 8h30 às 17h15.

IMPRUDÊNCIAS NO TRÂNSITO

É sempre bom lembrar que o local para acelerar é na pista, e parece que os soteropolitanos estão aprendendo. De acordo com a Transalvador, as multas na capital caíram 16% em 2019 em relação com o ano anterior. A principal ocorrência foi por transitar com velocidade superior à máxima permitida em até 20% (267.671 casos), seguida por estacionar sem desacordo com a regulamentação (37.344) e estacionar em local proibido (24.535).

(Foto: Evandro Veiga/Arquivo CORREIO)

Os avanços de sinal vermelho somaram 16.136 multas e dirigir segurando, manuseando ou utilizando o telefone celular ultrapassaram 30 mil multas. No total, a Transalvador aplicou 416.186 infrações em 2019.

VELOCIDADE NA TELA

A Netflix anunciou que a segunda temporada de Drive to Survive, batizada em português como Dirigir para Viver, vai estrear dia 28 de fevereiro. A série, que conta os bastidores da Fórmula 1, vai chegar a plataforma de streaming duas semanas antes da estreia da temporada 2020 da categoria.