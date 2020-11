Novo Canal do Paraguari é entregue em Periperi

A Rua Beira Rio, em Periperi, não é mais a mesma, ao menos é o que afirmam os moradores. O local passou por obras intensas que modificaram a paisagem e ajudaram a resolver os constantes alagamentos que ocorriam em tempo de chuva. A água do canal que corta a rua subia tanto que invadia as casas.

Foram 925 metros de obra que envolveram urbanização e macrodrenagem do Rio Paraguari. Ela foi dividida em duas etapas, e o investimento nessa primeira fase foi de quase R$18 milhões. O prefeito ACM Neto fez a entrega do local e disse que a primeira vez em que esteve na Rua Beira Rio durante o mandato foi no início da gestão, em 2 de janeiro de 2013, quando voltava de outro evento naquela manhã.

“Lembro bem que pedi ao motorista que parasse a van, e havia muito lixo acumulado no canal, a rua esburaca, sem iluminação, e não havia um só equipamento de lazer para a comunidade. Estava, praticamente, dando o meu primeiro passo à frente Prefeitura de Salvador. Eu saí daqui e coloquei um coisa no meu coração, que eu não concluiria o meu trabalho sem que essa obra estivesse realizada”, disse, sendo aplaudido pelos moradores.

Na prática, foram implantados patamares de 2,80 m, constituídos por lajes pré-fabricadas em ambos os lados do canal, e travessias de pedestre foram colocados a cada 60 m de extensão. Uma mudança que parece sutil, mas que os moradores contaram que fez diferença porque antes era preciso caminhar bastante para coseguir um local para fazer a travessia.

Um novo sistema de iluminação em LED foi instalado, foi criado um espaço público de convivência e lazer, e instalado paisagismo, entre outras intervenções. A bacia hidrográfica do Rio Paraguari está inserida em Salvador e abrange parte da região do Subúrbio Ferroviário, com área de aproximadamente 4,8 km², e drena bairros como Nova Constituinte e Periperi, densamente ocupados e.

Toda obra foi realizada sob a coordenação da Superintendência de Obras Públicas (Sucop), vinculada à Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra).

Segunda etapa

Iniciada em julho deste ano, a segunda etapa da intervenção segue em andamento. Nesta fase, a Prefeitura está investindo R$ 7,2 milhões. A obra do barramento vai regularizar a vazão de águas pluviais para não haver alagamento em toda a extensão do Canal Paraguari.