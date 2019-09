Novo Centro de Saúde do Pelourinho atenderá até 800 pessoas por dia

As pessoas que vivem na região da Baixa do Sapateiros passam a contar, a partir desta segunda-feira (30), com o novo Centro de Saúde Pelourinho. O espaço possui 10 consultórios médicos e deve atender a cerca de 800 pessoas por dia, de recém-nascidos a idosos.

O equipamento, que substituirá o antigo posto de saúde do Pelourinho, abre sua agenda para marcação de consultas e exames a partir da próxima segunda-feira (7). Há vagas para atendimentos com clínicos gerais, ginecologistas, pediatras e nutricionistas.

O local ofertará também serviços como aferição da glicemia e pressão arterial, curativo, vacinação, acompanhamento de doenças crônicas, retirada de medicamentos, programas de pré-natal, hipertensão, diabetes, controle da tuberculose, hanseníase e doença falciforme.

Com mais serviços e profissionais à disposição da população do que o antigo posto, que contava com apenas sete consultórios, a nova unidade possui também uma estrutura maior, com capacidade para oferecer serviços como farmácia, além de salas de vacinação, procedimentos, coleta e curativos. Entre as novidades, há também a implantação de um consultório odontológico.

A inauguração ocorreu em solenidade na manhã desta segunda, com as presenças do prefeito ACM Neto e do secretário municipal de Saúde, Léo Prates. Na ocasião, o gestor municipal disse que a nova unidade de saúde atenderá todos os públicos, mas terá um foco maior em quem mora ou trabalha na região.

“Os médicos vão atender toda a população da região, não só moradores do Centro, mas também pessoas que trabalham aqui. Essa unidade será de demanda aberta, ou seja, qualquer pessoa que chegue aqui poderá receber o seu atendimento. É um trabalho de expansão que estamos fazendo na atenção básica de saúde em Salvador, que tinha a pior cobertura de atenção básica do Brasil quando assumimos”, disse o prefeito.

(Foto: Max Haack/ Secom)

A ideia da prefeitura é que seja feita 60% de cobertura em atenção básica em toda a cidade. Para isso, serão convocados os médicos que foram aprovados pelo concurso público, para suprir as necessidades das unidades que já foram inauguradas e das que ainda serão.

“A gente sabe que ainda existem muitas necessidades. A nossa ideia é continuar convocando todos os médicos que foram aprovados no concurso, de maneira que a gente possa ter todas as unidades plenamente assistidas e possa avançar na inauguração de novas unidades até o próximo ano”, completou.

Novidade

Na solenidade, Prates informou que, além dos atendimentos básicos, a sede do novo Centro de Saúde servirá como base para uma das equipes do Consultório de Rua, que atua com agentes multidisciplinares formadas por psicólogo, clínico geral, psicopedagogo, assistentes sociais e educador físico, no atendimento às pessoas com vulnerabilidade social e em situação de rua.

“Aqui, o Consultório na Rua continuará funcionando com todo o apoio da administração e, até o final do ano, vamos ampliar esse tipo de serviço. A política pública em defesa da população de rua é uma bandeira que defendemos. Nosso desejo é que, até janeiro, os cinco Consultórios na Rua estejam funcionando para atender a essa população”, explicou.

(Foto: Max Haack/Secom)

Usuários

A aposentada Maria de Jesus, 75 anos, saiu da Capelinha de São Caetano na companhia da amiga, Célia Maria Santos, 62, para conferir a nova estrutura do local.

Elas, costumavam frequentar o antigo posto de saúde do Pelourinho para pegar remédios na farmácia, agora contarão com uma estrutura melhor para continuar garantindo os medicamentos.

“O antigo posto era pequeno, enchia bastante. Essa unidade aqui é bem maior e mais ampla. Eu moro na Capelinha, mas prefiro vir buscar os medicamentos à base de cálcio que uso aqui no Centro”, contou Maria.

Para quem frequenta a região, outras boas notícias. Ao lado do novo Centro de Saúde está sendo construído o Mercado de São Miguel. A prefeitura anunciou também que nos próximos dias irá inaugurar a nova sede da Fundação Gregório de Mattos e o novo Espaço Boca de Brasa, além de realizar revitalizações nos terminais da Barroquinha e Aquidabã, que serão modernizados e passarão a oferecer lazer e serviços.

* Com supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro