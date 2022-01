Novo Cras é inaugurado no Rio Vermelho

Um novo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) foi inaugurado pela prefeitura no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, nesta sexta-feira (14). A unidade vai atender moradores do entorno, como a população do Nordeste de Amaralina. A capacidade é para acolher 5 mil famílias em situação de vulnerabilidade, oferecendo atendimentos psicossociais e acesso a diversos serviços públicos.

O prefeito Bruno Reis (DEM) fez a entrega oficial do equipamento e lembrou que esta é a primeira vez que o Cras Nordeste/Lucaia passa a ter uma sede própria.

“Esta unidade sempre esteve associada a outras estruturas municipais. Agora, as famílias da região passam a ter um local central de atendimento e uma porta de entrada para os serviços da Prefeitura, a exemplo de benefícios eventuais, como o Aluguel Social, e diversos outros serviços de fortalecimento de vínculos”, afirmou.

A nova unidade funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na rua Lucaia, 68, Rio Vermelho. O titular da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Kiki Bispo, disse que a inauguração do espaço vai ajudar a ampliar a assistência social em Salvador.

“Desde o início da pandemia, a Prefeitura não tem poupado esforços para oferta de benefícios sociais da cidade. A intenção é seguir avançando para favorecer a população que necessita desses serviços. Aqui está sendo entregue hoje uma unidade nova, equipada com profissionais qualificados para dar suporte a essas famílias”, disse.

A nova sede e abrangerá as áreas de Amaralina, Vila Matos, Chapada do Rio Vermelho, Santa Cruz, Nordeste de Amaralina e Vale das Pedrinhas. O espaço possui recepção, sala para Cadastro Único, cinco salas de atendimentos, duas salas multiuso, um espaço de convivência, sala de coordenação, três sanitários, um almoxarifado, um depósito e uma copa.