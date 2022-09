Novo Datafolha sobre o governo da Bahia eleva desânimo na base aliada ao PT

Os números da terceira pesquisa do Datafolha sobre a corrida pelo Palácio de Ondina, divulgados ontem pela Rádio Metrópole, elevou de vez o clima de desânimo na base aliada ao governo do estado. Após mais de uma semana sem inserções do ex-prefeito ACM Neto (União Brasil) no rádio e televisão por ordem da Justiça Eleitoral e com o adversário sob intensa artilharia dos demais concorrentes ao longo da programação diária, a expectativa era de crescimento exponencial do ex-secretário estadual de Educação Jerônimo Rodrigues (PT) entre o levantamento anterior e o atual.

Maré morta

Contudo, os resultados do novo Datafolha apontaram tendência de estabilização na curva dos candidatos a governador, com oscilação negativa de ACM Neto em um ponto e positiva de Jerônimo em três pontos percentuais, movimento dentro da margem de erro. Ao mesmo tempo, o retrato feito pelo instituto pintou um cenário consolidado para a vitória do ex-prefeito no primeiro turno, a apenas 11 dias da votação.

Jacaré parado

Para cardeais governistas ouvidos pela Satélite, esperava-se que o domínio quase total de Jerônimo na TV impulsionasse a curva do petista para cima e a de ACM Neto para baixo. O que tornaria mais fechada a “boca do jacaré”, jargão usado por analistas de pesquisas para avaliar se há ou não chance de virada no cenário, com base na evolução de cada um em sucessivas sondagens. “A boca vinha se fechando de forma lenta, e tínhamos a impressão de que ficaria bem mais estreita agora, mas continuou aberta e estagnada entre uma semana e outra. A frustração é imensa”, resume um líder de proa da base comandada pelo PT.

Efeito tranquilizante

De maneira inversa, os dados do Datafolha tranquilizaram o núcleo-duro da campanha de ACM Neto e integrantes da cúpula da União Brasil e de partidos aliados. Não pelo índice de votos válidos atribuído a ele, menor do que o captado nas pesquisas de consumo interno, mas por confirmar o cenário favorável para que Neto liquide a fatura já no dia 2 de outubro. Fora a estagnação de Jerônimo na reta final da disputa, a sondagem de ontem mostrou a alta de cinco pontos na taxa de eleitores totalmente decididos a votar nele - de 70% para 75%.

Mira certa

O Raio-X do Datafolha corroborou também o acerto da estratégia adotada pelo ex-prefeito ao declarar independência em relação ao duelo presidencial. Enquanto o ex-ministro João Roma (PL) naufragou na tentativa de pongar no presidente Jair Bolsonaro, Jerônimo esbarrou em dificuldades para capitalizar o eleitorado do ex-presidente Lula (PT) na Bahia. Em última cartada, decidiu viajar a São Paulo para gravar um novo vídeo de campanha ao lado de Lula.

Nem Ba nem Vi

Curiosamente, se a batalha fosse entre times de futebol, o estado seria governado por um clube carioca. Segundo o Datafolha, 24% dos baianos escolheram o Flamengo como time preferido. Bahia e Vitória ficaram atrás, com 19% e 10%, respectivamente.