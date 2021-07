Novo decreto libera o funcionamento do ferry boat neste fim de semana

Um decreto publicado nesta sexta-feira (2) na versão on-line do Diário Oficial do Estado da Bahia permite que o ferry boat funcione neste final de semana - 3 e 4 de julho. Por conta do toque de recolher, a determinação prevê que os ferries não circulem das 22h30 às 5h, até o dia 8 de julho, diz o governo baiano.

O funcionamento das lanchinhas também foi alterado, e deve ser respeitado o limite máximo de 70% da capacidade de ocupação das embarcações. O funcionamento também deve ser suspenso das 22h30 às 5h até o dia 8.

O toque de recolher, que prevê a restrição da locomoção noturna de pessoas, está sendo das 22h às 5h, desde a terça-feira (29) até o dia 8 de julho. Os meios de transporte metropolitanos ficam suspensos das 22h30 às 5h, de 29 de junho até 8 de julho.