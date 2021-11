Novo decreto mantém distanciamento social em Salvador

Um novo decreto publicado pela prefeitura de Salvador atualiza as restrições sobre a pandemia e mantém o distanciamento social na cidade.

O prefeito Bruno Reis chegou a anunciar que estava analisando o fim da exigência de distância de 1 metro nos estabelecimentos comerciais e escolas, mas o decreto publicado em edição extra do Diário Oficial determina que o distanciamento social deverá ser seguido conforme as regras do governo do estado.

Ainda de acordo com a publicação, deixa de ser obrigatória a aferição de temperatura da entrada dos estabelecimentos comerciais em Salvador. O decreto também detalha como devem ser realizadas as atividades culturais e esportivas da cidade.