Novo diretor do Bahia, Freeland ganha autonomia no futebol e projeta contratações

A "chave" do futebol do Bahia tem um novo dono. Anunciado como diretor do principal departamento do tricolor, Eduardo Freeland iniciou oficialmente nesta quarta-feira (9), os trabalhos no Esquadrão.

O novo diretor de futebol foi apresentado no CT Evaristo de Macedo e recebeu do presidente Guilherme Bellintani a garantia de que vai ter autonomia para tocar o barco tricolor durante a temporada.

"A gente te entrega o coração do clube, o que há de mais importante para a nossa torcida, que é o futebol. Não adianta estar bem financeiramente, ter um CT de alto nível, ser um clube democrático, mas falhar tanto no futebol como nós estamos falhando. Você vem com a perspectiva de atuar e liderar o principal setor do clube que é o cargo de diretor de futebol", disse Bellintani.

O gestor aproveitou para reforçar a responsabilidade que tem no cargo, mas afirmou que vai ouvir os integrantes do departamento de futebol e da diretoria antes de tomar as decisões.

“O que o presidente Guilherme falou foi o que a gente conversou, que eu vou ter autonomia para trabalhar, vou ter o poder decisório no futebol, mas a intenção é não só discutir com os dois [Bellintani e Vitor Ferraz], mas com a liderança técnica, seja o treinador, o analista de desempenho, mercado, o Renê que conhece o Bahia e tem uma relação ótima com os atletas. A responsabilidade e a decisão no futebol vai ser minha, mas eu gosto da construção coletiva para minimizar erros”, explicou.

No primeiro contato com os tricolores, Eduardo Freeland aproveitou para apontar quais serão os seus passos no comando do clube. O diretor chega ao Esquadrão em um momento muito turbulento, com a equipe ameaçada de rebaixamento no Campeonato Baiano e com risco de não avançar para a segunda fase da Copa do Nordeste.

"O momento é muito delicado, temos ciência disso, mas o que a gente analisa quando tem uma escolha de assumir um cargo tão importante como esse é consciência de que o Bahia reúne condições de sair desse lugar. Tem um elenco com bom nível, estrutura com um nível muito alto, pessoas que comandam o futebol com bom nível, mas o futebol é resultado", iniciou ele.

"O ponto de partida é fazer uma imersão, entender o que está acontecendo para identificar os melhores caminhos. Eu entendo que são as ações que vão modificar. As ações dos atletas em campo para posicionar e não tomar gol, nossas ações para entender o caminho que vai potencializar, seja os funcionários que por algum motivo não estão entregando o melhor que podem, seja os atletas que estão fazendo por questões de falta de confiança, problemas em casa... é ter muita sensibilidade para que, considerando ponto de partida, ter essa identificação para agir imediatamente e influenciar todos para reverter a situação", completou.

Além de atuar na gerência do dia a dia do Bahia, Eduardo Freeland vai ter a importante missão de chefiar a montagem do elenco que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Questionado sobre a chegada de reforços, o novo diretor não titubeou e afirmou que pelo menos seis novos atletas vão ser contratados.

"Contratações vão acontecer, a gente pensa em no mínimo seis contratações. Temos uma experiência vivida no passado que a gente entende que tem algumas capacidades e perfil que esses atletas precisam ter para a competição alvo que é a Série B. Vamos ter várias reuniões ao longo da semana onde eu vou entender o processo que o Bahia já tem, entender se eu posso contribuir de alguma forma na prospecção, negociação e finalização da negociação, mas a ideia é a gente começar a se aprofundar nisso agora", explicou.