Novo Enem terá questões abertas e participantes poderão escolher áreas avaliadas; entenda

O Ministério da Educação (MEC) apresentou uma reformulação de formato para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em coletiva de imprensa realizada na tarde desta quinta-feira (17), que valerá a partir de 2024.

Entre as mudanças, estão a possibilidade de haver questões abertas nas provas objetivas, e a divisão do exame em duas partes, chamadas pelo ministério de instrumentos.

No primeiro dia do exame, todos os candidatos farão as mesmas provas, que abrangerão a formação geral básica do novo Ensino Médio, tendo como referência a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Para esse primeiro bloco, haverá uma maior ênfase em Língua Portuguesa e em Matemática. As questões vão aparecer de forma interdisciplinar e contextualizada.

A prova de redação ocorrerá neste dia. A disciplina de inglês, que aparece como obrigatória no novo ensino médio, vai aparecer na área de linguagens.

No segundo dia, cada estudante vai escolher um bloco com duas áreas do conhecimento. Esse segundo instrumento abordará a parcela das aulas que os estudantes podem optar por frequentar ao longo desta etapa da vida escolar.

Neste caso, os participantes do exame deverão escolher apenas um dos quatro possíveis blocos. São eles:

Bloco I: Linguagens e suas Tecnologias + Ciências Humanas e Sociais aplicadas

Bloco II: Matemática e suas Tecnologias + Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Bloco III: Matemática e suas Tecnologias + Ciências Humanas e Sociais aplicadas

Bloco IV: Ciências da Natureza e suas Tecnologias + Ciências Humanas e Sociais aplicadas

De acordo com a pasta, as mudanças são consequências da implementação do novo Ensino Médio e começaram a ser debatidas ainda no ano passado por um grupo de trabalho multidisciplinar.