Novo espaço esportivo com salas multiuso e campo de futebol é entregue em Itapuã

Os atletas profissionais e amadores do bairro de Itapuã, em Salvador, receberam um incentivo para continuar praticando esporte. Nesta sexta-feira (16), a prefeitura inaugurou a Estação Cidadania, um complexo de seis salas multiuso, com campo de futebol e quadra esportiva. São cerca de 6 mil metros quadrados. Esse é o segundo equipamento desse tipo entregue pelo Município em outubro.

O prefeito ACM Neto fez a entrega oficial. Ele explicou que o local será usado para aulas e para prática de diversas modalidades esportivas, e que servirá também para a realização de eventos comunitários. O campo de futebol tem grama natural, além de vestiário, depósito e infraestrutura completa. O investimento foi de R$ 5 milhões, sendo metade do governo federal.

“Teremos aulas aqui. Esse será um espaço permanente para a educação esportiva. A gente quer atrair e convidar, sobretudo os jovens, para que esse espaço seja de uso de toda a comunidade. Que os jovens encontrem no esporte o caminho, não apenas para manter a saúde em dia, mas que descubram o seu talento e possam através do esporte vencer na vida, sustentar as famílias e orgulhar a nossa cidade e o nosso país”, afirmou.

O ginário tem 1,7 mil metros quadrados (Foto: Gil Santos/ CORREIO)

A Estação Cidadania de Itapuã fica na Rua da Ilha, ao lado do Conselho Tutelar do bairro. No dia 2 de outubro, um espaço similar foi entregue em São Marcos, com ginásio poliesportivo, arquibancada para até 181 pessoas, sala para professores e técnicos, vestiários, chuveiros, enfermaria, academia, banheiros, copa e depósito.

O secretário Infraestrutura e Obras Públicas, Luciano Sandes, contou que um dos objetivos das estações é descobrir novos talentos, por isso, serão oferecidas aulas de diversas modalidades esportivas para a comunidade, como futebol, vôlei, basquete, entre outras.

“A ideia é tirar o jovem de qualquer aspecto que venha levar a algum tipo de crime ou marginalidade, e trazer ele para esse convívio. A prática do esporte é uma prática saudável, e Salvador e a Bahia têm a tradição de revelar ídolos nas diversas áreas. A gente precisa fomentar esse tipo de equipamento para gerar isso. O nome dele já diz tudo, Cidadania”, disse.

Local terá aulas de diversas modalidades esportivas (Foto: Gil Santos/ CORREIO)

A Estação também tem arquibancada com 181 lugares, e vestiários masculino e feminino, incluindo para pessoas com necessidades especiais. Sala para profissionais e técnicos, sala de primeiros socorros, copa, depósito, iluminação em LED, sistema de aquecimento solar, estacionamento, parquinho infantil, entre outras novidades.

Durante o evento, o prefeito autorizou a retomada das atividades esportivas coletivas em Salvador, com isso, esses e outros espaços já podem entrar em funcionamento. A Secretaria Municipal de Trabalho, Esporte e Lazer (Semtel) é quem ficará responsável por organizar as turmas e iniciar as aulas.