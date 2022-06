Novo filme de Silvio Tendler, Saúde Tem Cura está disponível no Youtube

Saúde tem Cura, novo documentário em longa-metragem do cineasta Silvio Tendler sobre o Sistema Único de Saúde do Brasil (SUS) está disponível no Youtube a partir desta quinta (8). Produzido com apoio da Fiocruz, o filme conta com entrevistas de usuários, profissionais da área da saúde e representantes da sociedade civil. O longa propõe uma volta ao tempo para entender o que era o Brasil antes do SUS, quando o acesso à saúde tinha um viés elitista,. Saúde tem Cura retrata o passado e o presente, com diversos olhares para o futuro. O doc conta com depoimentos dos médicos Drauzio Varella, Paulo Niemeyer e Margareth Dalcolmo.

Realizado inteiramente durante a pandemia pela covid-19, mas gestado desde os anos 1980, o filme deixa claro seu posicionamento como documento em absoluta defesa ao Sistema Único de Saúde, que traduz em depoimentos e estatísticas a potência do SUS, o único sistema de saúde do mundo que atende a mais de 190 milhões de pessoas gratuitamente. As fragilidades decorrentes do subfinanciamento crônico, que impede o sistema de ser a proposta fraterna e eficiente desenhada na Constituição de 1988, também são abordadas

Presente nos mais de cinco mil municípios, nas metrópoles e nas vilas mais remotas. Do atendimento básico ao complexo. Urgências e emergências, produção de vacinas e medicamentos, pesquisas, hospitais universitários, ações educativas, vigilância sanitária e epidemiológica. Ele é o único sistema do mundo que atende a mais de 190 milhões de pessoas gratuitamente. E 80% dos brasileiros dependem exclusivamente do SUS para qualquer atendimento de Saúde. Sendo o SUS o maior programa público de transplantes de órgãos do mundo, já que o sistema financia 95% dos procedimentos do país.

Veja o trailer de Saúde Tem Cura: