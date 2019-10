Novo irmão de Anitta fala pela primeira vez: 'medo de ser rejeitado'

O militar Felipe Terra, 33, virou notícia em todo Brasil após 'virar' o irmão mais velho de Anitta. Acontece que ele é o filho perdido de Mauro Machado, pai da artista conhecido como Painitto. De acordo com o homem que viu sua vida mudar da noite para o dia, o que o fez ficar em silêncio durante todo este tempo foi o medo.

"Fiquei com medo de me acharem oportunista ou interesseiro. O medo de ser rejeitado ou mal tratado me fez recuar. Descobri que ele era meu pai em 2017. Apesar de não procurá-los, comecei a segui-los no Instagram e acompanhá-los de longe desejando sempre o melhor pra eles", explicou ele à colunista Fábia Oliveira.

Há dois anos, a mãe de Felipe, Cleide Terra, estava assistindo a televisão quando viu Painitto ao lado da cantora e contou a ele sobre a paternidade. Nesta quarta-feira (23) foi divulgado o resultado do DNA que comprovou que Painitto também é 'Pailipe'

"Gostei muito de conhecê-lo. Todos me receberam muito bem, foram muito receptivos. A Anitta me procurou logo e passou a me tratar como irmão. O Renan me mandou uma mensagem assim que saiu o resultado me dando as boas vindas à família. Enfim, a Anitta, o Painitto e o Renan eu já conheço pelas redes sociais e pela mídia, mas não é neles que estou interessado. O que quero mesmo é conhecer o Mauro a Larissa e o Renan, meu irmão vascaíno", disse.

Quanto à mudança radical, já que ontem ele terminou o dia sendo oficialmente o irmão de uma das artistas mais expressivas do país, Felipe foi sucinto.

"Tudo mudou. Minha família aumentou. Ganhei um pai, uma irmã e um irmão, e vascaíno, o que é melhor. Mas o que torna isso diferente de todas as situações do tipo é que ela é uma celebridade e todos ficam curiosos, só isso. Não os procurei antes devido ao fato dela ser uma das principais personalidades do Brasil e conhecida internacionalmente. Isso assusta”, contou.

Agora, Felipe não quer mais olhar para trás. O objetivo é começar uma nova vida daqui pra frente com a nova família e conhecer os irmãos o quanto antes.

"O sentimento é de esquecer o passado, focar no presente e torcer pelo futuro que promete ser muito melhor agora com minha família completa. Já estamos marcando o encontro. Não vejo a hora de conhecer meus irmãos. Mauro eu ja conheci. Foi um encontro muito legal, somos muito semelhantes", confessou.

E a sobrinha da Anitta de 5 anos? Será que ela já conhecia a tia famosa? Felipe garante que não. "Sobre minha filha, ela não conhecia Anitta, pois como somos evangélicos, não costumamos ouvir outros gêneros musicais. Mas ela conhece o Clube da Anittinha e adora as músicas do desenho. Ela canta e dança assistindo. Enfim somos reservados, pessoas simples, evangélicos, mas livres de preconceitos de todos os tipos. Tenho certeza que o amor e a amizade que irá florescer nos fará superar as nossas diferenças, até porque na minha família somos muito diferentes e sempre vivemos muito bem como toda família normal. Uma nova vida pra todos nós se inicia hoje. Agora é recuperar o tempo perdido", espera o novo irmão mais velho de Anitta.

Anitta também conversou com Fábia Oliveira sobre a novidade. Ela se mostrou radiante com a boa nova e ter pedido respeito ao público com os novos membros da família.

"Eu sempre quis ter mais um irmão. Quem me conhece sabe que amo família. Estamos todos felizes de doer. Minha mãe (Mirian Macedo) também está ótima a respeito. Estamos amando conhecer melhor nossa nova parte família e gostaria de pedir ao público que não tirasse conclusões sobre nenhum deles. Não há nada que não seja coisas boas pra falar sobre meu novo irmão e sua mãe. Agora é curtir daqui pra frente", comemorou.