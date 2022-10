Novo leilão do Detran oferece mil lotes; tem Eco Sport conservado por R$ 3,1 mil

Para quem deseja adquirir veículos conservados e sucatas aproveitáveis, através dos leilões oferecidos pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA), eis a oportunidade. O órgão de trânsito acaba de lançar um edital com 1007 lotes abertos. Entre as oportunidades há carros e motos conservados e também sucatas de veículos. Entre as ofertas do edital há moto Honda/Pop 100, de 2010, conservada, com lance a partir de R$ 400. É possível encontrar também Ford/Fiesta sedan, 2009, conservado, com lance a partir de R$ 3 mil.

Os lotes estão distribuídos em oito diferentes cidades: Barreiras, Salvador, Alagoinhas, Camaçari, Conceição do Coité, Itabuna, Senhor do Bonfim e Teixeira de Freitas. São destaques do leilão em Salvador, o lote 0070, que traz um veículo de marca e modelo I/JAC J2, 2012/2013, conservado, com lance inicial de R$ 3 mil. Já em Itabuna, no lote 51 é possível encontrar um veículo de marca e modelo Ford Ecosport, 2008/2008, conservado, com lance inicial R$ 3,1 mil. Outra opção também em Salvador, lote 0002, veículo marca e modelo Yamaha/YBR 150 Factor, 2020/2021, conservado, com lance inicial de R$ 2 mil.

Segundo a presidente da Comissão de leilão do Detran-BA, Júlia Sanches, as dívidas do carro são do antigo dono. "O carro de leilão é entregue ao arrematante livre e desembaraçado. O arrematante é responsável, somente, pela taxa de licenciamento do exercício da aquisição e o valor proporcional do IPVA a partir da data da aquisição".

As regras para os certames e informações adicionais estão disponíveis no site do órgão (www.detran.ba.gov.br), na aba “Leilões” – edital. Ou através do telefone (71) 3116-2300. É importante fazer a leitura dos editais que estão disponibilizados no site do órgão. O edital nº13/22 que atende as cidades de Conceição do Coité, Itabuna, Senhor do Bonfim e Teixeira de Freitas tem fechamento para lances no dia 7 de novembro. O edital nº14/22 encerra no dia 16/11 e o de número 15/22 finaliza no dia 17/11, os três no mesmo horário, às 9 horas.

Os interessados devem estar atentos aos requisitos exigidos. Além disso, é essencial conferir o horário de fechamentos dos editais. Os endereços e datas para visitação nos pátios são: Alagoinhas (07/11/2022 a 16/11/2022) - Rua Padre Godinho, s/n, Santa Terezinha; Barreiras (04/11/2022 a 10/11/2022) - Rodovia BR 242/020, nº 6448, Chácaras Candeias; Camaçari (07/11/2022 a 16/11/2022) - Avenida Jorge Amado, Quadra H, Lote 1, Poloplast, próximo ao HGC; Conceição do Coité (28/10/2022 a 04/11/2022) - Rodovia BA120, s/n, Santa Rosa; Itabuna (28/10/2022 a 04/11/2022) Rodovia BR101, Km 502, s/n, São Lourenço, ao lado da Bravo Caminhões; Salvador (04/11/2022 a 10/11/2022) - Rua Martiniano Bonfim nº 09, Retiro, próximo à garagem da empresa de ônibus Cidade Sol; Senhor do Bonfim (28/10/2022 a 04/11/2022) - Rodovia Lomanto Júnior, s/n, km 130 200, BR 407 e Teixeira de Freitas (28/10/2022 a 04/11/2022) - Avenida Pedro Alves Santos, nº 1317, Nova Jerusalém.