Novo lote com 178 mil doses de vacina contra o coronavírus chega na Bahia

O sétimo lote de vacinas para a Bahia chegou na noite desta terça (9) em Salvador. São mais 178.600 doses enviadas ao estado pelo Governo Federal.

O avião trazendo as novas doses chegou ao Aeroporto de Salvador por volta das 23h.



#VemVacina Acaba de aterrissar, no aeroporto de Salvador, o voo que traz mais de 178 mil doses de #vacina contra a Covid-19. Esta é a sétima remessa que chega ao nosso estado.#PelaVacina #PelosBaianos pic.twitter.com/2vGHztVvAS — Saúde Bahia (@saudegovba) March 10, 2021

De acordo com o governador Rui Costa, após o desembarque das doses em Salvador, a Bahia tem logística suficiente para garantir que todas as regiões e microrregiões do estado recebam mais doses em até 24h.Com o novo lote, alguns municípios, entre eles Salvador, retomam nesta quarta (10) a vacinação. No caso da capital, a imunização recomeça recebendo idosos de 77 de maneira escalonada. A vacinação da primeira dose desse público acontecerá excepcionalmente no período da tarde, das 14 às 18 horas. Serão contemplados os indivíduos nascidos entre 10 de março e setembro de 1943. Os idosos com idade superior a 78 anos continuarão tendo acesso à primeira dose do imunizante. A estratégia para esse público funcionará excepcionalmente no período da tarde, das 14 às 18 horas.