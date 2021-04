Novo lote com 222 mil doses de vacina contra o coronavírus chega à Bahia

A Bahia recebeu, na tarde desta quinta-feira (22), mais 222.500 doses de vacina conta o coronavírus. São 180,5 mil doses da vacina Oxford/Astrazeneca e 42 mil doses da Coronavac.

Com isso, a Bahia se aproxima de um total de 3 milhões e 800 mil doses recebidas, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

A nova remessa será distribuída entre regionais de saúde pela Coordenação de Imunização do Estado.

O envio para as sedes das regionais será feito em aeronaves do Grupamento Aéreo da Polícia Militar e da Casa Militar do Governador.

Em seguida, as vacinas seguem por meio terrestre para os municípios atendidos por cada regional de saúde.