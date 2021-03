Novo lote com 300 mil doses de vacina chega a Salvador e é distribuído pelo interior

O novo lote da vacina Coronavac chegou na madrugada desta quarta-feira (17) a Salvador e as doses já começaram a ser distribuídas pelas cidades do interior da Bahia. O lote tem 308.600 doses.

Aeronaves do Grupamento Aéreo (Graer) da PM e da Casa Militar do Governador (CMG) realizam o transporte. Dois helicópteros e cinco aviões foram abastecidos com 200 mil doses do imunizante.

A estimativa da CMG é que até o início da tarde todas as regiões do estado estarão com as suas remessas de vacina. Nos pontos de pouso das aeronaves, viaturas quatro e duas rodas da PM aguardam para fazer as escoltas até locais determinados pelos órgãos de saúde.

O secretário estadual da Saúde (Sesab), Fábio Vilas-Boas, comemorou a chegada do imunizante. "Cada chegada de vacinas renova a nossa esperança!", escreveu nas redes sociais.