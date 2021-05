Novo lote de vacinas da Pfizer chega ao Brasil nesta quarta

Um novo lote com 629.460 doses do imunizante da Pfizer chegará ao Brasil nesta quarta-feira (19), no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). Avião está previsto para chegar às 19h55.

A chegada dessas doses faz parte do acordo firmado no dia 19 de março, que contempla a disponibilização de 100 milhões de vacinas ao país até o final do terceiro trimestre de 2021. Somadas aos lotes anteriores, mais de 2,8 milhões de doses foram entregues. A primeira entrega com 1 milhão de doses, a segunda com 628.290 e a terceira também com 628.290 doses.

A previsão é que a Pfizer e a BioNTech entreguem mais de 2,5 bilhões de doses em todo o mundo até o final de 2021. A vacina ComiRNAty, que é baseada na tecnologia de mRNA, recebeu aprovação regulatória da Anvisa no dia 23 de fevereiro.