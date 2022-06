Novo marqueteiro de Lula, publicitário baiano é alvo de fogo amigo

Integrantes do comando do PT no estado identificaram sinais de fogo amigo contra o publicitário baiano Sidônio Palmeira, que assumiu o posto de marqueteiro do ex-presidente Lula (PT) após a saída turbulenta de Augusto Fonseca, ligado ao jornalista Franklin Martins, ex-ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social na segunda gestão do petista. A princípio, a desconfiança dos aliados de Sidônio recai sobre a ala do PT paulista ligada à Martins, no que seria uma reação à perda de poder sobre o marketing de Lula. É nesse grupo, suspeitam, que está a origem da ação para desgastá-lo através de notícias negativas na imprensa, como a que foi publicada pela Veja no último dia 18.

Menu requentado

A reportagem ressuscita uma denúncia oferecida pelo Ministério Público contra Sidônio por supostas irregularidades em um contrato firmado em 2006 pela Câmara de Vereadores de Salvador com sua agência, a Leiaute, que se arrasta há anos na Justiça estadual sem qualquer decisão.

Soneto da desimportância

Conhecido pelo temperamento discreto e avesso a conflitos, o publicitário manteve o perfil em conversa com a Satélite. Se existe de fato fogo amigo e sua origem, Sidônio garantiu desconhecer. "Estou totalmente dedicado ao trabalho (na campanha de Lula), em dar minha colaboração para ajudar o país no momento difícil que ele atravessa. Prefiro me concentrar nisso, no que é realmente importante", concluiu. No entanto, lembrou que, desde as descobertas do cientista francês Louis Pasteur em 1861, já se sabe que não existe geração espontânea.

Túnel do tempo

Embora achem impossível a repetição do mesmo fenômeno ocorrido na campanha de Waldir Pires em 1986, raposas da política baiana com larga quilometragem eleitoral detectaram semelhanças entre a sucessão de 36 anos atrás e o momento vivido pelo ex-prefeito ACM Neto, que vai disputar o Palácio de Ondina pela União Brasil. Após seguirem os últimos passos de Neto no interior - sobretudo, pela região de Feira de Santana, Jequié e cidades da Estrada do Feijão -, o que lhes chamou a atenção foi o tamanho da adesão popular, segundo eles, no nível mais intenso que viram desde a eleição de Waldir.

A regra é clara

Pré-candidato ao governo do estado pelo PL, o ex-ministro e deputado federal João Roma (PL) copiou o padrinho político e infringiu o Código Brasileiro de Trânsito, ao transitar ontem sem capacete na garupa de uma moto conduzida pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), durante motociata em Luis Eduardo Magalhães na abertura da Bahia Farm Show. Por lei, capacete é obrigatório para condutor e carona, sob pena de multa e suspensão da carteira.

Pingo de gente

Foi baixo o número de políticos do estado presentes à visita de Bolsonaro à Bahia Farm Show. Além de João Roma, o único deputado federal presente foi Jonga Bacelar (PL). Dos estaduais, compareceram só o bolsonarista Capitão Alden (PL) e Paulo Câmara (PSDB), que tem base na cidade do Oeste do estado.