Novo ministro da Educação diz que universidades ensinam 'sexo sem limites'

O novo ministro da Educação, pastor Milton Ribeiro, aparece, em vídeo gravado durante culto, em 2018, defendendo que "as universidades" ensinam "prática totalmente sem limites do sexo". O pastor foi nomeado no final da tarde da última sexta-feira (10) e será o quatro a comandar o MEC na gestão do presidente Jair Bolsonaro.



Na gravação, o ministro diz: "O mundo foi perdendo a referência do que é certo e o que é errado em termos de conduta sexual. [...] Essa é a nossa sociedade, é isso que eles estão ensinando para nossos filhos na universidade. É um valor da nossa sociedade contemporânea. Eu, você, os nossos filhos, sobretudo, estão sofrendo esse tipo de pressão".

O novo ministro do MEC, pastor Milton Ribeiro, diz que as universidades ensinam “sexo sem limites”. Vejam: pic.twitter.com/42cTpR7o4Y — Guilherme Waltenberg (@Gwaltenberg) July 11, 2020



O ministro é pastor da Igreja Presbiteriana e graduado em Teologia e Direito com mestrado em Direito e doutorado em Educação, segundo seu currículo na plataforma Lattes. É também membro do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie, mantenedora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, da qual foi vice-reitor.

Em maio de 2019, ele foi nomeado por Bolsonaro para a Comissão de Ética Pública da Presidência da República (CEP). O órgão tem como função investigar ministros e servidores do governo, caso cometam alguma irregularidade.