Novo Natal: máscara, distanciamento e sem colo de Papai Noel 

Neste ano de 2020 o Natal será um tanto diferente. Se antes dava para sentar no colo, dar aquele abraço e fuxicar no ouvido no Papai Noel, agora os fãs do bom velhinho só puderam acenar de longe, em respeito ao distanciamento exigido pela pandemia do novo coronavírus. Foi assim, na tarde de hoje (25), durante a inauguração da decoração de Natal do Shopping Bela Vista, o primeiro a abrir ao público. A abertura teve um show de circo, tema do Natal no shopping deste ano, em formato drive-thru e com transmissão ao vivo no YouTube. A apresentação foi em dose dupla, às 17h30 e às 19h30, no estacionamento do centro comercial, e as vagas eram limitadas a convidados - 80 carros participaram do evento.

O velhinho também teve que ficar em casa, por ser grupo de risco, e mandou um substituto: o jovem ator Paulo Goetze, de 36 anos. A chegada do personagem principal ao evento foi em grande estilo, a bordo de um Calhambeque - “Bibi!” - MP Lafer. Isso mesmo, em tempos de covid-19, o Papai Noel é jovem, anda de conversível e não pode ser tocado pelas crianças. E se você ainda não se deu conta que o espírito natalino chegou, por não ter saído muito de casa, a árvore da prefeitura no Campo Grande começou a ser montada. Ou seja, oficialmente, é Natal em Salvador.

“Esse ano, com a pandemia, a gente teve que inovar e trazer um Papai Noel jovem. Vamos cumprir com o protocolo sem deixar perder a magia do natal, através dessa figura do Papai Noel, que é tão icônica para as crianças e adultos”, disse o ator Paulo Goetze, que interpretou o papai noel no evento. Sobre a falta de afetividade que o distanciamento poderia causar, o ator disse que “a própria figura do Papai Noel já traz um alento e vai ser um atrativo a mais por as crianças estarem tanto tempo dentro de casa”. É a primeira vez, em sete anos de teatro, que ele atua neste papel.

A blogueira mirim Katherine Vater, 5 anos, estava lá com um único objetivo: ver a chegada do barbudo em vermelho. Dona de uma conta no Instagram com mais de 80 mil seguidores, ela foi uma das convidadas para participar do drive-thru circense. A emoção era tamanha que as palavras fugiram de sua boca e a mãe cedeu entrevista. A menina não estava incomodada em ficar longe do ícone do Natal, ´pois tudo que queria era vê-lo. “A única coisa que ela perguntou foi se poderia conversar com Papai Noel e fazer o pedido para ele. As crianças estão se acostumando mais com essa realidade do que a gente, estão se divertindo como se estivesse tudo normal”, disse Monique Vater, mãe de Katherine, que veio acompanhada do esposo e afilhada.

Inauguração da decoração de Natal do Shopping Bela Vista teve circo (Tiago Caldas/CORREIO) Família da blogueira Raíssa Bacelar curtiam apresentação (Tiago Caldas/CORREIO) A jovem Sophia, 4 anos, veio conferir a decoração de Natal do shopping (Tiago Caldas/CORREIO) Katherine Vater veio assistir a chegada do Papai do Noel no Gran Circo do Bela com a família (Tiago Caldas/CORREIO) Carina Jesus faz visita com família a todos os shopping para ver a decoração de Natal (Tiago Caldas/CORREIO) Artistas do Grand Circo do Bela Vista (Tiago Caldas/CORREIO) Drive-thru do Grand Circo Bela Vista (Tiago Caldas/CORREIO) Papai Noel no palco do Gran Circo Bela Vista (Tiago Caldas/CORREIO) Árvore do Campo Grande já foi construída (Tiago Caldas/CORREIO)

Com os olhos vidrados no palco, a influenciadora digital Raissa Bacelar, 10 anos, também aproveitou a inauguração: “Tô gostando de tudo”. Assim como Katherine, ela aguardava ansiosa para a chegada do bom velhinho. Mesmo não tendo feito pedido ou escrito a carta, o presente de Natal deste ano seriam bonecas. A garota estava com companhia da mãe, pai e irmã. “Para elas é tudo diferente, tudo muito novo, porque são praticamente sete meses dentro de casa”, disse a mãe de Raíssa, a enfermeira Tainara Bacelar, 39 anos.

O gerente de marketing do Shopping Bela Vista, Ticiano Cortizo, conta que não poderia deixar de tornar o Natal memorável para as crianças. “Sempre tem a chegada do Papai Noel no Shopping, mas esse ano a gente teve que mudar para não frustrar e não deixar de ter, seguindo todos os protocolos e cuidados”, disse Cortizo.

Durante a apresentação, foram mais de 30 personagens para o circo, entre bailarinos, atores e dançarinos. Foi necessária uma equipe de mais de 200 funcionários no estacionamento para produzir o show e o investimento total do shopping com a decoração de Natal foi cerca de R$ 2,5 milhões. Reveja a apresentação aqui.

Os fãs poderão visitar o Papai Noel em um trailer a partir de segunda (26), de 14h às 20h, seguindo todos os protocolos sanitários. Só é permitida a entrada de uma família (até 6 pessoas) por vez, sem limite de tempo. O espaço fica no segundo piso, na Ala Sul, ao lado do boliche. “Ali existe um contato verbal com o Papai Noel. A criança está acostumada desde março a essa redução do contato físico, então ela vai poder ver a figura do papai Noel e bater um papo”, explicou o gerente Cortizo.

Quem curtia a decoração de Natal do Bela Vista era a filha da enfermeira Larissa Costa e do engenheiro Tales Lopes, a pequena Sophia, de 4 anos. Ela fez dois pedidos: “uma bicicleta, sem rodinha, e para acabar o coronavírus”.

A família da manicure Carina Jesus, 36 anos, disse que a sensação deste Natal pandêmico é estranha, mas não vai deixar de fazer a tour por todos os shopping centers para conferir a decoração de natal. “Vou em todos os shopping só para ver isso”, confessou. A neta, Maise, de 1 anos e 4 meses, visitava um centro comercial pela primeira vez.





Clima de Natal

Shopping Paralela

O tema da decoração é Vila de Natal, na praça de eventos frontal, com inauguração no dia 16 de novembro. Entre as atrações, terá um Papai Noel gigante, de 6 metros de altura.



Shopping Bela Vista

A decoração segue o tema Gran Circo do Bela e será inaugurada seunda (26). A visita ao Papai Noel fica no segundo piso, Ala Sul, em uma loja ao lado do boliche. Praça central tem uma árvore de 13 metros de altura.

Shopping Itaigara

A artista Cecília Dale assina a decoração com o tema Natal no Jardim Encantado. Inauguração será dia 21 de novembro, Papai Noel estará rodeado de árvores, pois a natureza é a grande homenageada. As crianças poderão acenar de longe para o bom velhinho e interagir através do WhatsApp.

Parque Shopping (Lauro de Freitas)

Na Praça de Eventos, no piso L1, haverá um cenário com mais de 140m² e uma árvore de Natal que alcançará 11 metros de altura. O espaço contará com elementos natalinos como trenó, balanços, ambiente “instagramavel” e ações que buscam encantar o público. A inauguração está prevista para 9 de novembro.

Salvador Shopping e Salvador Norte

No Salvador Shopping, o tema do Natal será Fábrica de Brinquedos, com inauguração na primeira quinzena de novembro. Já no Salvador Norte a decoração será tematizada de Natal dos Ursos, com inauguração no início da segunda quinzena de novembro.

Em ambos, o Papai Noel estará presente, mas a escolha foi por um ator jovem que será caracterizado. Os dois shoppings estudam uma forma segura da criança ver o Papai Noel, sem que haja contato físico, mas preservando a magia e o registro do momento.

Shopping da Bahia

O shopping terá um Natal com tema rubi, em comemoração aos 45 anos. A decoração será produzida pela empresa Cipollati, com peças em diferentes tons de vermelho. Diversos espaços 'instagramáveis' convidarão o cliente a registrar fotos com a família e compartilhar nas redes sociais, como grandes caixas de presentes vazadas com letreiros desejando bons sentimentos no Natal. A inauguração acontece no dia 10 de novembro e não haverá a tradicional chegada do Papai Noel. O bom velhinho ficará num espaço reservado, sem contato direto com as crianças, a uma distância mínima de 2 metros.

Shopping Barra

Busca revisitar tradições e resgatar valores no Natal 2020. Para isso, os sinos foram escolhidos como símbolo para a data. O cenário, assinado por Cecília Dale, será inaugurado no dia 12 de novembro com uma apresentação do Grupo Vocal Pentágono, regido pelo maestro Carlos Veiga Filho.

Shopping Paseo

Busca "ressignificar o Natal". A inauguração está marcada para 30 de outubro e neste dia, a partir das 17h30, haverá uma live com uma apresentação da Cia on Broadway e alunas da escola de ballet Ebateca, com canções do clássico Quebra Nozes.

