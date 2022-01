Novo olhar: empresa oferece estimativas de valor de mercado para pequenos e médios negócios

Empreendedores brasileiros desenvolveram um método inovador e acessível para pequenos e médios empreendimentos terem acesso ao valor de mercado de suas empresas. No ar desde outubro, a Valutech já forneceu dados para empresas de diversos estados que transformaram a visão de proprietários pelo Brasil.

"Quanto vale minha empresa? Quais números avaliar numa eventual venda?" Essas podem ser as dúvidas de milhares de pequenos empreendimentos Brasil afora, visto a constante movimentação no mercado financeiro.

Proprietários de pequenos negócios têm diferentes motivações para venda de suas empresas. De acordo com dados do IBGE, 6 em cada 10 empresas não sobrevivem aos 5 primeiros anos no Brasil. Vender a empresa ou parte dela, pode ser uma situação comum neste cenário.

Mas nem todas as transações passam por uma análise minuciosa antes de serem realizadas, o que pode impactar negativamente o proprietário.

Laudos técnicos e especializados sobre a análise de valores das empresas, podem ser caros e inacessíveis para a maioria dos negócios.

Pensando em facilitar o acesso a empresas de todos os portes, o administrador e especialista em valuation, Paulo Eduardo criou a Valutech, programa que fornece a análise necessária para pequenos e médios empreendedores, por uma fração do preço.

"Percebi que apenas grandes empreendimentos conseguiam ter uma análise aprofundada sobre o valor exato que a empresa vale e que o empreendedor menor que também tem essa curiosidade ou necessidade de conhecer esses dados, não conseguia pagar milhares de reais por um laudo imenso ou simplesmente não queria esperar ou até mesmo evitar tanta formalidade, a maioria quer uma estimativa rápida e evitar que um estranho revire suas contas", diz o especialista.

Para alguns proprietários, a venda pode significar o encerramento de uma carreira empresarial. Para outros, pode ocorrer devido a alguma crise pessoal ou até uma nova oportunidade de negócios, além de enfrentamento de condições inesperadas na empresa.

E segundo Paulo Eduardo, conhecer o valor da empresa pode realmente mudar os rumos dos pequenos empresários no mercado.

"Temos casos em que o proprietário acreditava que o seu maior patrimônio fosse a casa, mas quando descobriu que era a empresa, foi um ganho! Acabou vendendo o estabelecimento e focando em sonhos que estavam parados há anos", conta.

Apesar de alguns portais oferecerem cálculos gratuitos para este fim, nem sempre existe a pesquisa detalhada, crucial para inibir erros no futuro.

A análise da Valutech é realizada por novos softwares desenvolvidos por programadores especializados em valuation, método utilizado para chegar no resultado correto.

Como acessar:

Para pequenos e médios empreendedores que pretendem adquirir o conhecimento sobre o valor de seus negócios no mercado, o contato está disponível no site da Valutech, https://valutech.io/.

Este conteúdo não reflete, nem total e nem parcialmente, a opinião do Jornal Correio e é de inteira responsabilidade do autor